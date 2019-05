Fredagssinglr: Georgia Anne Muldrow – Emo Blues

Nu er Muldrow klar med singlen ”Emo Blues”, der er en forløber for albummet VWETO II, som forventes udgivet d. 21. juni. Det er en opfølger til sidste års Overload, der var Muldrows Brainfeeder-debut. Et psykedelisk soul-album der ifølge Undertoners anmelder blev holdt sammen af »ren og skær musikalitet fra en begavet og rigt facetteret kunstner«.

I modsætning til Overload, så kommer VWETO II til at være et rent instrumentalt album. Det betyder dog ikke, at vi her på redaktionen glæder os mindre til det. Førstesinglen ”Emo Blues” er et lille stemningsfyldt mesterstykke ud i kosmisk funk, der både trækker tråde tilbage til noget nærmest sci-fi-agtigt med sin meditative kølighed og samtidig er bygget på et bundsolidt fundament af genretræk afroamerikanske kunstarter såsom funk, jazz og soul.

Om albummet udtaler Muldrow selv I en pressemeddelelse: »VWETO II is an astral funk laden mindscape. best used for long term discussions, late night car ciphers, deep contemplation, clearing the air after an argument or starting a brand new day. repeat as needed. Uhuru. «

Uhuru er swahilisk og betyder »frihed« – og Muldrow placerer dermed sig selv midt i den slipstrøm af afrofuturistiske bevægelse, der i det seneste år har bragt superheltefilmen ”Black Panther” og »jazzens nyfundne Dalai-Lama« Kamasi Washington til tops i den popkultuelle verden.