Fredagssinglr og premiere: Spring & I – Trippin

Ansvarshavende chefredaktør og artikelansvarlig

bitten@undertoner.dk

Biografi:

Jeg har vel egentlig min far at takke for min musikalske opvækst. ’Igeeeen’, hylede jeg, når han lørdag aften satte "Twist and Shout" på pladespilleren og fortalte mig, hvor fantastisk John Lennons stemme var. Det kunne være gået meget værre til derude i provinsen. Procol Harum, The Beatles og The Doors er lyden fra stuen, hvor jeg er vokset op. Jeg har siden da haft en kærlighed til alt med 60’er- og 70’er-lyd – gerne god garage. Jeg har holdt mig til rocken gennem det meste af min ungdom, hvis man da lige ser bort fra min tid som dj i ungdomsklubben, hvor "Tamagotchi" vist bliv spillet mere end en enkelt gang.

Her på mine lidt ældre unge dage er jeg meget optaget af alt det, der sker på den danske musikscene.

Fem favoritalbums:

The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

The Raveonettes: Pretty in Black

I Got You on Tape: Spinning for the Cause

Les Bellas: Belladelic

Allah-Las: s.t.