Hop Along, 06.06.19, NorthSide Festival, Aarhus

Trods udfordringer, der talte et lettere pinligt fremmøde og en lidt for stor scene, åbnede Hop Along NorthSide 2019 på upåvirket og dygtig vis, med larmende guitar-hooks, storladne omkvæd og en imponerende vokalpræstation.

Amerikanske Hop Along spiller indie-rock med fængende akkordprogressioner og opfindsomme, finurlige guitarfigurer. Ledsaget af Frances Quinlans hæse vokal er det en klassisk men træfsikker formel, der på gruppens tredje og seneste album Bark Your Head Off, Dog blev finpudset yderligere.

Mig bekendt har Hop Along aldrig spillet i Danmark, og hermed var der tale om en form for debutkoncert på dansk jord. Det var dog kun ganske få, der var mødt op foran Blue Stage for at høre Philadelphia-bandet. Desværre, for Hop Along er ellers et af de mere spændende indslag i årets musikprogram. Men den lettere utaknemmelige tjans at åbne festivalen (der havde åbnet sine indgange for gæster blot en time før) gav bandet sin sag for. En opgave som de langt hen ad vejen lykkedes med.

Bandet lod sig nemlig ikke øjensynligt mærke af det temmelig sølle fremmøde. Måske havde de heller ikke forventet mere, for som Quinlan lidt inde i settet proklamerede: »Thanks for having us. We’re along way from home«.

Quinlan virkede også afslappet, og hendes karisma og vokal bar koncerten et betydeligt stykke af vejen. Iført et knaldrødt tyl-skørt, med et forvrænget ansigtsudtryk og små, excentriske håndgestikulationer, sang hun sig gennem bandets katalog, mens hun mellem numrene sippede til et glas rosé.

Hun blev i øvrigt godt hjulpet på vej af guitarist Joe Reinhart, hvis melodiske tæft ikke fornægtede sig. Det var også i de øjeblikke hvor guitarerne fik ekstra tæsk, at sangene for alvor brændte i gennem. Højdepunkterne “How Simple” og “Tibetan Pop Stars” blev leveret med en overbevisende og velspillet indlevelse, og blev også taget godt imod af det fåtallige publikum.

Det 11 sange lange set tabte en smule momentum undervejs, men det skyldtes nok, at Hop Along med fordel kunne have været placeret på den lidt mindre og mere intime Red Stage, der måske ville klæde bandets ofte indadvendte sange (“Prior Things” for eksempel). Alligevel evnede Hop Along at afslutte koncerten med et brag i en larmende udgave af “The Knock” fra bandets andet album Painted Shut fra 2015.

Samlet set kunne Hop Along godt have brugt bedre kår under deres første danske koncert og den første koncert på NorthSides blå scene. Til trods gjorde gruppen en hæderlig indsats, der var på sit bedste, når de støjende guitarer fik frit løb. Jeg håber sgu, at de kommer igen en anden gang.