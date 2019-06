New Order, 07.06.19, NorthSide Festival, Aarhus

Under en blå himmel og en lavt hængende halvmåne var scenen sat ekstraordinært billedskønt inden aftenens koncert. For synth-poppens oldboys New Order viste det sig dog at blive vanskeligt at hive triumfen hjem.

Rygterne vil vide, at New Order ikke har spillet i Aarhus siden 1987, men de spillede dog en fortræffelig koncert på Roskilde Festival så sent som i 2016. Netop derfor var mine egne forventninger høje til fredagens koncert, der var første stop på turnéen.

Det engelske synth-popband, der rejste sig af asken fra Joy Division i 1980, omfatter i sin nuværende konstellation ikke bassist og medstifter Peter Hook, der forlod bandet i 2007, men er tilsyneladende fuldt funktionsdygtige uden.

Bernard Sumner og kompagni lagde ud med den guitardrevne Get Ready-single “Crystal” fra 2001, der dog ikke virkede til at være hvad publikum havde forventet. Derefter kæmpede bandet med Joy Division-resten “Ceremony”, der ligesom første nummer havde gevaldige problemer med at få fat i publikum til trods for dens klassikerstatus i post-punk kanonen. Til lyden af de indledende toner til “Your Silent Face” fra Power, Corruption and Lies virkede det dog som om, at bandet nu havde fundet lidt af formen frem og sendte straks en mur af ikonisk kølige synthesizers udover pladsen.

Bandet var akkompagneret af en flot samling visuals, der omfattede National Geographic-agtige naturfotografier og minimalistisk digital grafik. Det var til et rimeligt forudsigeligt 12-tal i billedkunst under titlen “Det moderne menneske møder naturen”, men jeg har alligevel svært ved at forestille mig et udtryk, der passer bedre. I perfekt samspil med et overdådigt lysshow gik det samlede udtryk op i en højere enhed, og blev kun bedre da mørket faldt på.

Med undtagelse af danske Gnags er New Order nok det band på årets festival med flest år på bagen. Men skinnede bandets kvaliteter i gennem deres status som oldboys? Svaret er ja, men kun delvist. Man hører næppe New Order for den store vokalpræstation, men Sumner lød halvforkølet og var til tider så ringe, at man måtte skutte sig. Det var dog et problem, der blev bedre i takt med koncertens udfoldelse, og man kan gisne om et teknisk problem med vokalgengivelsen hos Sumner selv.

Det blev dog bedre allerede under “Bizarre Love Triangle”, der på trods af at være et af gruppens største hits modtog en slap reaktion fra publikum. Og her vandt NorthSide desværre fortsat prisen for mest ævlende publikum under koncerterne.

Men efter et par rutineprægede numre (“Vanishing Point” og “Plastic”) skete der noget. I omkvædet til Low-life-nummeret “The Perfect Kiss” forandredes Sumners stemme sig til en bidsk snerren, og efterfulgt af “True Faith” lod det til at fæstne et ellers løst greb i publikum. »We’re just getting started«, lød det oppe fra Sumner.

Som forventeligt udløste trommemaskinen i “Blue Monday” et jubelbrøl, men ærligt talt er det jo kun hjerteløse skiderikker, der ikke danser til den sang. Tilmed fulgte en formidabel udgave af “Temptation”, der afsluttede sættet, og New Order lykkedes med at omvende en ærgerlig start til medvind. Sumner og resten af bandet takkede af, men vendte kort efter tilbage. Som bandet har for vane, kvitterede de med “Love Will Tear Us Apart” som en hyldest til Joy Division og Ian Curtis. Det var dog en “fan-service” som man sagtens kunne have været foruden, for egentlig var aftenens sætliste fint skåret ind til benet.

Som det fremgår, var New Orders genkomst i Aarhus ikke uden udfordringer, og slet ikke uden slinger i valsen, men når bandet ramte, så ramte de både sikkert og klokkeklart.