Roskilde Rising – Zaar: En solist udvider til extented family på Roskilde

Vi har talt med sangskriver og komponist Sara Flindt, der står bag Zaar, og skal spille på dette års Roskilde Festival med sit eksperimenterende, synth-baseret pop-projekt. Zaar har udgivet fire singler, hvor “Our Love is Dwad” er den seneste udgivelse – hele repertoiret er eksperimenterende og noget for sig selv. Hendes første rigtige udgivelse, EP’en Lost My Sense of Humour udgives til efteråret.

HEJ SARA – lyder det fra mig med store bogstaver, helt opslugt af at skulle få det til at fungere på min telefon, der snart synger på sidste vers. Vi fjoller lidt rundt i at prøve at kommunikere med hinanden, men heldigvis er Saras tålmodighed aldeles god. Det virker til, at hun er meget nede på jorden og glad for netop at holde en pause fra den produktionsøver hun og hendes musikere befinder sig i.

Lad os gå lige til det – tre ord, der beskriver jeres musik

Sara: »”Hmm, hvordan skal jeg lægge ud? Kompromisløst, kontrastfuldt, men det hænger måske sammen. Måske grænsesøgende eller ‘fra hjertet‘. ”

Jeres lyd minder lidt om en jazzet, mindre elektronisk Björk, der møder et kryds mellem et mere stille og roligt lydunivers mindende om Portishead og Zola Jesus. Hvordan former I jeres lyd og iværksætter idéerne?

Sara: »Det er mig, der skriver sangene og har en skabelon, der bliver arbejdet ud fra. Jonathan og Bjarke, som jeg spiller med, har selvfølgelig en indflydelse, og de er en rigtig stor del af lyden, og det er sådan Zaar lyder lige nu, men Zaar er i evig udvikling. Jeg ser lidt drengene som mine producere, og de er så vildt geniale at arbejde med. Vi kender hinanden så godt, så det er som om, vi rammer den lyd, jeg går efter hver gang vi arbejder. De formår at gøre noget ved de roller, jeg har udtænkt.” – fortæller Sara.

Jonathan bag de levende trommer, Bjarke bag de drømmende keys og dig selv med den effektfyldte vokal – Hvad er jeres historie bag bandet?

Sara: » ”Da jeg var 19 år eller et eller andet, hvilket lyder som lang tid siden nu, men jeg er kun 22 nu. Der fik jeg min første pedal, og det var lidt der, jeg startede med at lege med musikken for alvor. I den tid fandt jeg ud af, at pedaler er en sjov legeplads. En dag spurgte jeg så Bjarke, som jeg jo kendte fra et andet band og så begyndte vi faktisk bare, Bjarke og jeg. Først kom Foolish Ways og The Last Song. Jeg begyndte at mærke, jeg måske havde behov for noget organisk over det også. Derfor spurgte jeg Jonathan, hvad han synes – det synes han heldigvis om! Ham kender jeg også fra langt tilbage. Jeg har ikke råd til et strygeorkester, men jeg har jo mine pedaler til at lave min stemme om til strygere, guitar og ja.. bas – faktisk alt hvad jeg har lyst til. Det er det, jeg tror er kendetegnet ved Zaar. At skabe de ting man ønsker ud fra det man har i stedet for at vente. Det sker der ikke noget ved.”

Jeg kender godt følelsen. Har også selv leget en smule selv med elektronisk musik selv. Det der med at gå ind og skabe en helt unik lyd.

Sara: »“JA, nemlig! Kender du Nils Gröndahl?”

Det gør jeg faktisk ikke.

Sara: »“EJ, ham skal du tjekke ud. Han er jo violinist, men formår at lyde som bl.a en støjende- rock guitar på sin violin, via pedaler og andet. Meget dragende og kæmpe inspiration.”

Det synes jeg fører godt videre til næste spørgsmål. I har jo fire singler på Spotify, samt en EP på trapperne. Hvad kan man forvente til jeres koncert? Nyt materiale fra EP’en?

Sara: » ”Det er en god blanding. Det der bliver ekstra fedt på Roskilde er – jeg ser jo Zaar som en familie, som drengene er en del af, og på Roskilde bliver det extended family, fordi jeg kommer til at tage kor med. Det bliver fem af mine bedste veninder, som jeg skal dele Roskilde-oplevelsen med. Det bliver ikke bare et normalt kor, men faktisk et stryger-kor.”

Der er selvfølgelig altid lidt sommerfugle i maven, når man skal spille koncerter. Hvordan har du det med at spille på Roskilde Festival? Hvad er din relation til Roskilde Festival?

”Jeg er helt enig med de sommerfugle, men det går altid først op for mig ti minutter inden en koncert. Måske fordi det er en drøm. For søren, det er en drøm at få lov at prøve det. Det er på en større scene og det er med mine bedste venner. Jeg får en mulighed for at dele det med mennesker, der ikke har hørt det før og i det hele taget at få lov til det dele det med andre. Giver det mening?”

Det gør det. Jeg synes netop for mig, at Roskilde Festival er et hjertebarn, som det er for alle sammen. Vi er alle en del af det, og det vokser på os, hvorfor det så netop giver god mening for dig til Roskilde Festival at realisere dine tanker og drømme omkringstrygeorkestret.

Sara: »”Lige præcis. Jeg har aldrig haft råd til et strygeorkester, men nu får jeg mit eget personlige strygeorkester. Det er nemlig en drøm, der går i opfyldelse. Og så på Roskilde!”

Nu ved jeg ikke, om du har haft tid til at forholde dig til det, men har du noget, som du glæder dig til at se og høre på Roskilde? Har du nogle anbefalinger?

Sara: »”Ja – det er der! Blandt andet AUÐUR ser jeg frem til. Jeg har jo boet i Island et enkelt år og kender drengene i bandet. Det bliver rigtig sjovt. Hôy La glæder jeg mig også rigtig meget til. Det var så opvarmningsdagene, og det er egentlig de acts og dage, jeg ser mest frem til. Jeg er rigtigglad for upcoming-musik. Rosalía bliver også virkelig fedt! Og selvfølgelig Lowly, men dem kan jeg ikke selv nå at komme til desværre. Det, de laver, er så sejt – det skal man bare se, hvis man har muligheden“

Jeg siger tusind tak Sara for at kunne hive tid ud af lommen til at kunne snakke med mig.

Lige nu står den for Sara selvfølgelig på produktionsøver med bandet. Det mærkes klart, at musikken og hendes dedikering til den fylder meget i tankerne. Tænk engang, at med sin musik at gå fra én person – til to – til tre – til at have et helt strygeorkester bag sig.



Zaar anbefaler på Roskilde Festival: