Undertoner guider din festival: NorthSide 2019

Efter Heartland Festival i weekenden løb af stablen, er den længe ventede festivalsæson endelig over os, og Undertoner dækker naturligvis en lang række af de danske festival-højdepunkter. Vi glæder os!

Northside, den aarhusianske by-festival der med sit program ofte har forsøgt at favne rimeligt bredt indie-musikkens brogede landskab, læner sig i år i en overvejende poppet retning. Det er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting, og her giver Undertoner sit bud på den bedst mulige vej gennem årets musikprogram.

Torsdag

Den amerikanske indie-rock kvartet Hop Along agerer startskud for årets festival på Blue Stage, og med bandets ry for at være et ualmindeligt velspillende live-band, er der god grund til at komme tidligt afsted. Næsten samtidig indtager de australske psych-poppere ensemble Pond (der tæller Kevin Parker og resten af Tame Impala som forhenværende medlemmer) Red Stage kl. 14.15. Selvom der ikke kan gives nogen vejr-garanti, skulle der være overhængende chance for solbeskinnet stemning torsdag eftermiddag.

Lidt senere på dagen har en god gammel rock-dinosaurus i form af grunge-bandet Alice in Chains fundet vej til festivalen. Er man lidt mere til 00’er indie, kan man med rette tage en pause, en øl eller et måltid mad, inden Foals indtager Blue Stage kl 19. Bandet har i 2019 allerede udgivet ét album, og varslet et nyt inden årets udgang, men mon ikke man kan forvente lidt fra hele bandets repetóire? Desuden er der oplæg til lummer feststemning, når Masego bringer sin selvproklamerede ‘TrapHouseJazz’ med sig til Red Stage kl. 19.15.

Når de senere aftentimer indfinder sig, kan man både høre socialrealistisk spoken-word/UK garage fra Mike Skinner og The Streets på Green Stage, samt wonky alternativ R&B med canadiske Kaytranada på Red Stage. Torsdagens sidste musikalske indslag bliver Tame Impala, der som et af årets uomtvistelige hovednavne, har fået til opgave at levere let-psykedeliske, kitsch-rockede hits til masserne foran Green Stage. Parker og co. spillede en velanmeldt koncert i Danmark i 2016, og med et par nyudgivne singler og et kommende album i baggagen, skulle der være en god chance for at høre friskt materiale.

Fredag

Fredagen står i festens tegn, og efter en aflysning på bekostning af Alice Merton, kan aarhusianske Liss og deres potente blanding af soul og R&B opleves på Blue Stage som festivaldagens første navn. En ganske hæderlig erstatning, hvis du spørger os.

På Green Stage kan man lidt senere på eftermiddagen opleve Michael Kiwanukas chillede neo-soul, der med sin eftersmag af Curtis Mayfield burde kunne varme festivalpladsen op til resten af dagen. På Red Stage kl. 16.30 står danske Lydmor igen i år klar – sidste år kom hun ganske vist med på et afbud, men gav en så overbevisende koncert, at hun har fået chancen på ny.

Lidt inden kl. 17.45, bør du bevæge dig hen foran Green Stage, hvor hiphop-ikonet Nas går på. Man kan nok forvente, at der sniger sig et par nyere indslag ind, for eksempel fra den Kanye West-producerede NASIR fra sidste år, men ellers tør de fleste nok håbe på en omgang klassiske bangers fra New York-rapperen. En helt anden type bangers kan man høre på Red Stage kl. 19, hvor det britiske post-punk band Idles spiller. Sidst de spillede på en dansk festival, kvitterede Undertoner med hele seks U’er. Hvis du synes at energiske slagsange imod toksisk maskulinitet og xenofobi lyder som soundtracket til din fredag aften, burde det være lige sagen. Vil du hellere knalde ud til lyden af noget moderne amerikansk hiphop, går trap rap-trioen Migos på Green Stage kl. 20.15. En anden – men absolut ikke mindre oplagt – aftenfest finder du på Blue Stage kl. 21.45, hvor britiske New Order byder på en rundvisning i sit enorme bagkatalog af synthpop-klassikere.

Er man endnu ikke træt i ryggen efter dagens koncert-strabadser, er der stadig et par rendyrkede popfester tilbage, i form af Mark Ronson eller Major Lazer.

Lørdag

På festivalens sidste dag har du forhåbentlig fået hvilet stængerne en smule ovenpå de sidste to dages festligheder. Er du en af dem, der tog tidligt hjem om fredagen, er det derfor intet problem at fange de nordvestjyske folk-rockere Jonah Blacksmith, eller den fremadstormende (sidste år udgav de hele to albums på samme dag) danske popduo Barselona på Blue Stage kl. 14.15. En god start på dagen, og fredagen på den blå scene står desuden totalt i de dansksprogede kunstneres tegn. Hvis man ikke fanger britiske Georgias smeltedigel-pop på Red Stage kl. 19, kan man nemlig på Blue Stage opleve Søren Huss, Peter Sommer & Tiggerne, og The Minds of 99, hvor sidstnævnte med sine skarpe liveshows plejer at give deres hook-fyldte synthpop masser af luft under vingerne. Vil man imidlertid hellere have sin stener på, kan man også fange riff-mageren Kurt Vile og hans band The Violators i teltet foran Red Stage, hvor der – måske – bliver spillet en enkelt guitarsolo.

Endnu et hovednavn viser sig igen på Green Stage, når amerikanske Bon Iver kl. 23.15 lader sine intime og let elektroniske folk-sange fylde Ådalen. Føler du mere for at slutte årets festival med et brag, kan du vælge mellem et dansk hiphop-brag med Suspekt, eller en deep house-fest i selskab med britiske The Blaze.

Rigtig god festival!