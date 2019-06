Undertoners guide til Roskilde ’19: Lørdag

Festivalens sidste dag byder på alt fra Grime over syret jazz til californisk solskinspop. Vi tager her et kig på nogle af de lidt mere ukendte navne på lørdagens program.

Jeg ville egentlig gerne høre Madame Gandhi på Gloria kl. 12:30 og hendes efterfølgende talk i House of Chroma kl. 14:00. Hun er en af de her seje rappere og elektroniske musikere, som udover at have spillet trommer for M.I.A. og i 2015 med menstruation løbet et London Maraton som fribløder, også laver sine egne elektroniske kompositioner, der i vidt omfang skal ses og høres som en hyldest til og en ophøjelse af den kvindelige stemme. Mest kendt er hendes nummer ”The Future is Female”.

I stedet er jeg simpelthen nødt til at høre det hypede amerikanske band Khruangbin. De spiller på Avalon kl. 13:00. Khruangbin er en psykedelisk funket trio fra Houston, Texas, med Laura Lee på bass, Mark Speer på guitar og Donald Ray “DJ” Johnson Jr. på trommer. Khruangbin betyder fly på thai og på deres hjemmeside airkhruang leger de videre med den ide, ved blandt andet at kuratere Spotify playlister med musik fra hele verden. Musikken er en slags laid back langsom og eklektisk rejse mellem forskellige musiktraditioner hentet rundt omkring i verden. Soul og funk på en psykedelisk bund af world musik. På deres første album The Universe Smiles Upon You var de inspireret af Thai funk fra 60’erne og start-70’erne. På deres seneste album: Con Todo El Mundo, altså ’Med hele verden,’ er inspirationen spredt mere ud og dækker, udover Asien, også Mellemøsten, Nordafrika og Spanien. Musikken er primært instrumental, men der er noget kor og stemmer ind over hist og her.

14:30 er der to veje at gå. Der er sydafrikanske Nakhane på Gloria eller walisiske Catfish and the Bottlemen på Arena. Nakhane står for det mest uforudsigelige. Den 30-årige sydafrikaner er i sit hjemland en stor stjerne på LGBTQ-scenen. Han var som ung overbevist om at han kunne ’helbrede’ sin homoseksualitet ved hjælp af kristendommen. Den overbevisning droppede han, sammen med religionen, og omfavnede i stedet sin seksualitet. Det handler hans seneste album om. Musikken på det album You Will Not Die, kan have visse lighedspunkter med Perfume Genius med lidt glam og en hel del elektronik. Oprindelig var han ellers singer/songwriter med sin guitar i hjembyen Johannesburg, men det er fortid, og i dag er han en voksende stjerne på den globale scene.

I teltet på den anden side af Food Court, Arena, er der mere traditionel indierock på programmet. Catfish and the Bottlemen er fra Llandudno i det nordligste Wales, i virkeligheden ikke meget mere end en spyklat fra Liverpool. Musikken er poppet og catchy indierock med guitar, bas og trommer. Bandet har to EP’er og tre albums med i bagagen, senest albummet The Balance fra april 2019

Kl. 17:00 spiller Bikstok på Orange. Bandet har genopfundet sig selv for (mindst) tredje gang, og et sted undervejs droppede de tillægget Røgsystem fra deres navn. Hver gang de har rejst sig igen, har det været med koncerter på Roskilde til følge. Denne gang har Blæs Bukki, Eaggerman og Pharfar udsendt singlen “Gondolagoz” og bandets danskhall kan garanteret sætte en mægtig fest i gang på festivalens hovedscene. Ikke mindst i kraft af et trofast og dedikeret publikum. Selvom det er fristende at deltage i dén fest, vælger jeg nok at liste over i Avalonteltet, hvor jeg føler mig umanerligt godt tilpas. Her er der nemlig noget ekstraordinært på spil. Også kl. 17:00 spiller Zeitkratzer. Et Berlinbaseret ensemble under ledelse af Reinhold Friedl bestående af solister fra flere forskellige lande. Ensemblet havde 20 års jubilæum sidste år og udgav albummet Zeitkratzer Performs Songs from the Albums ”Kraftwerk” and ”Kraftwerk 2”. Det er et dejligt mærkeligt og skævt album, der nyfortolker noget af Kraftwerks tidligste musik, og gør det med fløjte, klarinet, horn, trækbasun, orgel, piano, guitar, trommer, cello og double bas. Det er da om noget eklektisk og egenartet. Skulle man være lidt blank, når det kommer til Kraftwerk omkring 1970, så prøv at søg efter f.eks. Kraftwerk med ”Ruckzug” på Youtube. Det er forholdsvist langt fra deres senere kendte ting som ”Autobahn”, ”The Robots” og lignende. Efter sigende er der også Zeitkratzers udgave af Lou Reeds album Metal Music Machine, som udelukkende består af guitarfeedback, og som man enten elsker eller hader, på programmet. Mon ikke der på et eller andet plan bliver kradset lidt i tiden under teltdugen på Avalon?

Kl. 18:00 er der rap og grime på plakaten på Apollo. Fra det sydlige London kommer Flohio med sit energiske mash-up af industrial techno og metallic grime, blandet op med noget lidt mere traditionel clubby hip-hop. 25-årige Funmi Ohiosumah med de nigeriansk/britiske rødder kan sine steder næsten lyde som Eminem i hans velmagtsdage. Hun er skarp, hurtig og intelligent og er af Naomi Campbell i Vogue blevet udnævnt til en af »10 women changing our future«. Lad os se om hun kan rokke lidt ved fremtiden på Apollo lørdag aften, om ikke andet så i hvert fald give nuet et skær af noget vedkommende.

18:30 spiller argentinske Clan Caimán på Gloria med deres enkle og hypnotiske musik, som også Roskilde-booker Stefan Gejsing anbefalede tidligere på ugen. Musikken beskriver en slags parallel til vestlig musik, som den ser ud i dag. Et bud på hvordan musikken kunne have udviklet sig efter 50’erne, hvis tingene var gået lidt anderledes. Hvis ikke rock’n’roll havde sat dagsordenen dengang. Bandet er ledet af Emilio Haro, som spiller på et hjemmebygget instrument, en kalimbafón sammenbygget af mange kalimbaer. Derudover en trommeslager, der ikke bruger bækkener og lilletromme, to guitarister (elguitar, barytonguitar, slideguitar) og en bassist. Musikken er lettere psykedelisk med elementer af surf og rock.

Trænger man til lidt poppet indierock ovenpå de mere eklektisk soniske indtag, ja så breder Girlpool deres californiske solskinsmelankoli ud over publikum fra Pavilion scenen kl. 20:15. Der er garanteret feel-good stemning med fængende melodier, smukke mennesker og moderne lyd. Alternativet er danske Croatian Amor, som med albummet Isa, foreløbig ligger til en placering blandt noget af det bedste udgivet i 2019 i Danmark so far, i min optik. Det er dystert og sortsynet eksperimenterende industrial electronic, og det er forbandet stemningsfuldt. Jeg er simpelthen nødt til at se ,hvordan Loke Rahbek formidler, forløser og udfolder musikken live! Det er på Gloria kl. 20:30. Så må solskinspoppen skinne nok så lystigt på Pavilion.

Ærgerligt nok er Berlinske Born in Flamez programsat næsten oveni Croatian Amor. Der ville ellers nok være en del gengangere blandt publikum til de to koncerter. Born in Flamez handler i høj grad om seksualitet og om køn. Musikken er elektronisk, tranceagtig med elementer af grime og industrial og ligeså dyster som Croatian Amor. Born in Flamez spiller i House of Chroma kl. 21:00. Om dette event skriver Born in Flamez på Facebook: »More crazy news: I am playing Roskilde festival. This is like maybe the first music festival I ever heard about, all my childhood heroes played there. Full of awe and grateful for where this journey takes me. I will prep something special for this one. Watch out. 🔥«

Et af hovednavnene, The Cure, spiller på Orange kl. 23:00 og jeg tænker ikke det er nødvendigt at tage dem under behandling her ;-) Svært at sige dog, hvad man kan forvente sig, andet end en Greatest Hits Tour de Force gennem de sidste 40 års hits og en forsanger, der stadig forstår at bære sin make-up som en sand goth-kunstner.

Er man slet ikke til The Cure er der et par alternativer. Man kan vælge noget sort metal fra Gdansk i Polen i form af Behemoth, der spiller tungt tungt tungt headbanging growlende rock , nøjagtig som din underbo elsker den. Behemoth spiller på Arena 23:30. Eller man kan vælge noget tungt elektronisk kosmisk jazz med britiske The Comet Is Coming på Apollo kl. 23:45. Bandet består af Danalogue The Conqueror, Betamax Killer og King Shabaka. Sidstnævnte Shabaka Hutchings er også frontfigur i Sons of Kemet, der ligeledes spiller på Roskilde i år (fredag 00:15). The Comet Is Coming har King Shabakas saxofon som bærende soloinstrument, og de spiller en fusion af jazz, afrobeat og electronica i et intergalaktisk mashup. Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery hedder bandets seneste 2019-udspil og er et suverænt fedt og syret album.

Lørdag nat byder på festivalens allersidste koncerter for i år kl. 02:00 med DJ Koze, en af de mest roste tyske DJ’s gennem de sidste 25 år, på Apollo og Cypress Hill, et af de mest roste stoner hiphop bands gennem de sidste 30 år på Arena. Eller man kan som jeg gå ned i Avalon og lukke og slukke dén scene med tyrkiske Gaye Su Akyol kl. 01:00. Det er en vidunderlig tyrkisk popmusik med lige dele tyrkisk folklore og vestlig rock. Elegant og lækkert eksekveret. Efter at have turneret og spillet på bl.a. Roskilde i 2016 indspillede hun med sit band albummet İstikrarlı Hayal Hakikattir (Stabile drømme er virkeligheden,) og lur mig om ikke hun spiller de sange lørdag nat, før alting lukker ned. Hvad kan næsten være bedre at gå hjem med end dette, på en festival præget af så fantastisk meget folkloristisk musik fra store dele af verden.

Og for resten… Med så meget god musik at pege på, fik jeg slet ikke nævnt det psykedeliske japanske band Kikagaku Moyo 幾何学模様, der spiller på Pavilion kl. 00:30. Bandet har været opvarmning på turne med Khruangbin, som spiller tidligere på dagen, ligesom de har givet koncerter i Danmark med Fribytterdrømme. Bandet spiller en solid blanding af raga, psych, freefolk, krautrock og generelt alt-godt-fra-70’erne.