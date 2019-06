Undertoners guide til Roskilde Festival ’19: Onsdag

Den første dag på Roskildes hovedprogram, er altid en lidt kort affære. Det betyder dog ikke, at der ikke er noget at komme efter. Der er rig mulighed for at svælge i koryfæer eller lade sig inspirere af nye spændende acts. Men meget af det ligger oveni hinanden.

Silvana Imam / kl. 18.00 / Orange

Vores første anbefaling er den fanden i voldske, svenske rapper Silvana Imam, der i år skal åbne Orange Scene. Det er på mange måder et godt valg af Roskilde, da Imam synger kritiske sange, om nutidige samfundsproblematikker. Hun er et forbillede for mange unge i Sverige, og har en stor broget fanskare af diverse køn og seksualiteter. Selvom det nogle gange kan være svært at forstå og følge med i, hvad hun synger, så er hendes energifyldte optræden klart en oplevelse værd.

Vi var begejstrede sidst hun besøgte Roskilde i 2016, og sidste år på Hotel Cecil understregede hun, at hun er et af Skandinaviens største hiphop-talenter.

(BK)

Tears for Fears / kl. 18.00 / Arena

”Everybody Wants to Rule the World”, ”Shout” og “Mad World” – behøver du virkelig vide mere om, hvorfor du skal se den næste anbefaling? Okay, så: ”Sowing The Seeds of Love”, ”Woman In Chains” og “Head Over Heels”…

Legendariske Tears for Fears er på programmet, hvor de giver deres første koncert på dansk jord i 30 år. Hvem ved, måske bliver det sidste chance for at høre ovenstående hitkavalkade? Duoen var tilbage i 1980’erne med til at lægge grundstenene for den synthpop, der bliver ved og ved med at husere på hitlisterne selv i dag. Hovedværket Songs From The Big Chair (1985) er noget nær den perfekte manual til, hvordan man skruer omkvæd i verdensklasse sammen. Om duoen stadig er i verdensklasse på scenen, glæder vi os til at finde ud af!

(SF)

Baby in Vain x Corpus / kl. 17.30 / Gloria

Hvis du hellere vil varme stille og roligt på til festivalen, kan du søge mod Gloria, hvor den danske rocktrio Baby in Vain opfører en koncert sammen med dansekompagniet Corpus fra den den kongelige danske ballet kl.17.30. Kompagniet har blandt andet tidligere arbejdet sammen med Sonic Youth-bassisten Kim Gordon, så rockmusikken ikke helt fremmed for Corpus.

Det er efterhånden blevet en af festivalens trademarks at sætte rammerne for oplevelser, som er enestående. Performancen går under navnet “Can you dance to noise? Can you rock out to dance?” Det må man jo så opleve for at kunne svare på.

(BK)

Bob Dylan with his band / kl. 20.00 / Orange

Lad os være ærlige og sige, at den næste anbefaling skal tages med et stort forbehold. For det er bestemt ikke på grund af Bob Dylans tre seneste album, der består af genindspilninger af gamle jazzstandarter, at Dylan skal spille på Orange. Nej, det er hovedsageligt på grund af sangene og pladerne, der kom i 60’erne og 70’erne, at vi interesserer os for den 78-årige mand med den hæse stemme.

Dylan er konstant forandrende, og han er notorisk kendt for at ændre sine numre, således at der kan gå flere minutter før, man opdager, hvilken evergreen han er igang med at spille. Det kan gøre koncerterne overfladiske og komplet ligegyldige. Men de kan også være vanvittigt nærværende, når selveste Dylan genfortolker den rockhistorie, han selv har skabt. For Dylan har ikke forkastet sine gamle sange, og du kan godt regne med sange som “Like a Rolling Stone”, “Blowin’ in the Wind” og “Make You Feel My Love”, hvis han altså ikke når at finde på noget nyt.

“Syng med”-potentialet er helt i bund, han kommer nok ikke til at snakke mellem numrene, og måske kigger han slet ikke ud på publikum. Men chancen, for at han vil os noget med sin musik, er bestemt til stede, og derfor lader vi tvivlen komme Dylan til gode. Han spiller trods alt et sted mellem 80 og 100 koncerter om året, og det har han gjort uafbrudt siden 1988!

(PMJ)

Fontaines D.C. / kl. 22.00 / Pavilion

Dagens sidste anbefaling går til det irlandske rockband Fontaines D.C. Bandet er en del af den spirende støjrock-scene i Irland, og de har delt scener med Idles, der netop har spillet på Northside, samt Shame, som du også kan opleve på årets festival. Fontaines D. C. er et must see, hvis dit hjerte banker lige så hårdt for rock som undertegnedes.

(BK)