Den Sorte Skole, 20.07.2019, Musik I Lejet 2019, Tisvildeleje

Den Sorte Skole har udviklet en yderst fintunet fornemmelse for deres publikum, hvilket de udnyttede til at spille en formidabel koncert sent på Musik I Lejets sidste dag.

Musik I Lejet lakkede mod enden, men først skulle Den Sorte Skole gæste Tisvildeleje lørdag aften klokken 23:00 på Skovscenen, og forud for koncerten var jeg spændt på hvilket materiale, de mon ville spille og hvor lyttevenligt de ville gøre koncerten. På de små 50 minutter som de fik lov at spille i, blev vi taget med på den sædvanlige sample-glade tur omkring kloden, som Den Sorte Skole gør det bedst. De kunne både byde på organiske, vilde og genkendelige stop undervejs.

Den Sorte Skole, der består af Martin Højland og Simon Dokkedal, er en duo, der har en usandsynlig god forståelse for musik og har gennem tiden altid har udfordret lytterne og dem selv til at skabe stadig mere komplekse og dybdegående albums. De har siden 2006 med deres første album (Lektion 1) bidraget til musikverdenen med deres sample-baserede musik, som går vidt omkring. På Lektion 3 tog de fat i en ny retning og skabte et mere helstøbt album baseret på verdensmusik og bas. Siden da har de ikke kigget tilbage og gjort deres bedste for at skabe nye eventyrlige udtryk i musikken.

Det var som om, at Den Sorte Skole undervejs i koncerten intuitivt vidste, hvilken retning, de skulle gå med musikken. På et tidspunkt gik det helt hen i et storslået tag på big room-genren, der ikke lige er mig, men som fungerede rigtig godt i sammenhængen. Også mest fordi, at det kun var et kortvarigt stop inden sampletoget kørte videre. De bevægede sig generelt rundt i alle genrer inden for elektronisk musik, hvilket fik de 50 minutter til at virke langt kortere. Der var både drum & bass, dubstep, hårdtslående techno og generelt alt det vilde, man kan finde ude på verdenens mange diskoteker.

På et tidspunkt fik de også lige spillet Omar Souleymans “Warni Warni”. Det bragte varmen fra østen til Skovscenen og satte for alvor gang i menneskers fødder. Udover det var der også et jazzet lydspor fra The Comet Is Coming, som for mig var et rart genhør, da det gav et helt andet udtryk, så man lige kunne få en pause fra four to the floor-festen.

Vildest var jeg dog med Lektion 3-indslagene, som jeg har meget kært. Her var der tale om “Formula Dub” og “Lamuka”. Det var rart, at Den Sorte Skole ikke var bange for at udfordre publikum med de utallige kontraster, der blev skabt mellem det vilde techno og de lidt mere langsomtgående lydspor fra Lektion 3.

Og rutinerede som Den Sorte Skole nu er, vidste de jo godt, at de skulle spille noget genkendeligt for at få festen op igen til sidst. Til sidst fik vi “Mere Strøm” mash-uppet mellem Bjørn Svin og Malk De Koijn. Det nummer kendte publikum godt og de gik for alvor amok med at “lålle” løs. Det udviklede sig videre til at blive til et drum & bass remix af nummeret, som sluttede koncerten af med manér.

Den Sorte Skole forstår overordnet set deres publikum rigtig godt. De skabte en fest udover det sædvanlige, og det var vigtigt, at de netop ikke lagde bånd på sig selv, selvom de alligevel fik sneget en masse crowdpleasers ind. Det undrede mig selvfølgelig ikke, for Skolen kan sit kram. I det hele taget var det et meget positivt præg, som Den Sorte Skole fik sat på årets udgave af Musik I Lejet. Jeg ville dog have ønsket, at de spillede en 20 minutter længere. Men sådan er det nu engang. Den Sorte Skole fik på den korte tid alligevel taget en masse mennesker med ud på en rejse rundt om kloden.