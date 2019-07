First Hate, 19.07.2019, Musik I Lejet 2019, Tisvildeleje

First Hate var til stede på scenen og forvandlede teltet til en euforisk sky, som publikum kunne danse på. Desværre røg den til tider lidt for lavt ned.

Den københavnske synthpop-duo First Hate indtog Bodeca-scenen med manér. Lidet vidste de selvfølgelig om scenen og dens ubarmhjertelige støjniveau fra publikum, men duoen, der består af Anton Falck og Joakim Nørgaard, virkede dog selvsikre, da de trådte på scenen. Falcks små dansetrin gav hele åbningen et friskt pust, og det hjalp også rigtig meget på det hele at følge op med nummeret “Copenhagen”, der tæmmede publikum en smule. Det var komisk, da Falck råbte »København« i takt med at nummerets lydflade byggede sig op omkring ham.

Samtidig var det ofte en tendens under koncerten, at man kunne miste fokus en anelse. Dette var mest forårsaget af Falcks dybe vokal, der forsvandt i mødet mellem den knværende publikumstøj og den i forvejen bas-baserede, dansable musik. Meget af koncerten virkede en anelse langtrukken i betrækket netop på grund af dette og gjorde, at man let blev lidt desorienteret og lod tankerne vandre.

Mod enden forsvandt denne følelse dog helt, og da duoen lagde “Time To Start Giving” på bordet, blev stemningen trukket gevaldigt op. Det blev til en rigtig hoppefest for publikum og det var smukt at se Falcks glæde og entusiasme fra scenekanten skinne igennem.

Der var igen problemer med lyden og scenen generelt. Det er super ærgerligt, at sceneforholdene skal ruinere god musik, eller i hvert fald stå i vejen for en god oplevelse, som det også skete med Lowly dagen før. Selvom det i virkeligheden ikke burde influere opfattelsen af, hvor godt drengene gjorde det, så var det svært at være uforbeholdent glad for koncerten af det faktum, at rammen for koncerten er så støjende og ufokuseret. Man kunne som tilskuer dårlig nok høre halvdelen af koncerten, og det er i sig selv på ingen måde okay for hverken de hårdtarbejdende artister eller den del af publikum, der rent faktisk gerne vil høre musikken.

Der nåede lige akkurat at snige sig en begyndende skuffelse ind, da jeg troede, at vi blev snydt for hittet “The One”, der heldigvis blev spillet til slut med mundharmonikaen, som glædeligt også var til stede live. Det satte lige prikken over i’et for mig. First Hate fyldte i øvrigt Bodega-scenen godt ud med deres dansable musik, der trak folk til sig. I sidste ende leverede First Hate en dejlig, betagende koncert, der passede meget godt ind i musikprogrammet denne fredag aften, men selvom den til tider var decdideret medrivende, så var det også som om, at den indimellem periodevis strandede midt imellem band og publikum.

Fotos af Mathias Kristensen