Roskilde Festival 2019: Jpegmafia, Apollo.

At have et så stort ego og begive sig ud i at skabe en opmærksomhed – et statement, er i sig selv en sjælenhed. Baltimore-baserede rapper og beat-smed Barrington DeVahugn Hendricks, bedre kendt som Jpegmafia, der med to fuldlængde albummer og en håndfuld singler har bevæget sig hurtigt ud i spillet med sine hjemmelavede, eksperimenterende musik og en god forståelse for at få sine aggressive statements ud gennem sin lyrik. Lyden fra ham karakteriseres bedst ved hans voldsomme og grænsesøgende udtryk. Han går ikke ned på sin rap – men han kan finde på at skråle.

Jpegmafia befandt sig på Apollo kl. 19:30, og der var i den grad en høj stemning blandt publikum. Han startede koncerten ud med at sige, at han ikke var skæv. Det virkede til, at han ikke var glad for situationen, men han skuldrede alligevel sin afhængighed godt. Han kunne i hvert fald skråle sin rap, og den fik ikke for lidt. Det var ikke lige til at høre, hvad han rappede. Publikum var tog godt i mod han, og var en stor orkan af moshpits. De var ellevilde – og det var Jpegmafia i virkeligheden ikke.

På nummeret “Thug Tears” fungerede hans fremtræden og attitude rigtig godt – også fordi nummeret i sig selv ikke blev overdøvet af den høje bas og hans egen skrålen. Selv om, at publikum var med, så virkede koncerten ikke velkoordineret. Nummer efter nummer vendte han ryggen til publikum, og der kunne godt gå flere sekunder før næste nummer i settet. Det trak tit energien ned og det virkede en anelse for uambitiøst.

“How To Build A Relationship” gav også et friskt pus til koncerten – netop på grund af, at han ikke gik helt og aldeles amok, men udførte sin rap til det niveau, den burde leveres på. Det var ofte, at jeg tænkte, Jpegmafia ikke kunne forstå sit publikum, for hans meget uhæmmede væremåde virkede til ikke at have interesse i at lave et show, men rettere en undergrunds-koncert. På mange måder duede hans fremtræden ikke til stemningen, selv om han blev bakket op. Han virkede rigtig tilfreds med fremmødet af mennesker, men spændte ben for sig selv ved at tage sig for god tid i mellem numrene, samt være lidt for uengageret i betrækket. Det var ærgerligt, at han ikke viste, hvad han har at byde på.