Roskilde Festival 2019: La Dispute, Pavilion

Følelserne og frustrationerne blev råbt ud, da det følsomme post-hardcore-band La Dispute spillede på Pavilion torsdag aften.

Forsanger Jordan Dreyer kastede konstant sin krop rundt, som var han midt i et angstanfald, der varede en time. Enten skreg han eller også smårappede han. Anslagene i guitarist Chad Steerenbergs barreakkorder lød som tårer, der løb ud af øjnene.

Fra start til slut var koncerten emotionelt overvældende, og et perfekt sindsspejl for os, der var trætte, kolde og våde efter en dag med nærmest konstant regn. At møde La Dispute var som at møde en ven, der sagde: »Ja, jeg har det også ad helvede til, så nu skriger vi det ud, og så får vi det bedre bagefter.«

Jordan Dreyer skulle kun bruge få sekunder, og så gav han slip på kontrollen og overgav sig følelserne. »I will fall of stage tonight. I can feel it,« sagde han en halv time inde i koncerten.

Det var et sjældent set ærligt band, der stod foran os. Jordan Dreyer var i sort t-shirt og sorte jeans, og lignede en, der ligeså vel kunne stå ude blandt os andre – hvilket han sagde, han også han gjort tidligere på dagen, da Julien Baker spillede på samme scene.

Mens han hoppede rundt og skreg om sine hverdagsfrustrationer, steg dampen fra hans varme hoved ud i kulden, der lå over scenen. Dette var sigende for, hvor sympatisk Dreyer virkede, for man kunne mærke, at inde i kroppen sidder der et rent, varmt hjerte, som vil det bedste for alle omkring ham. Når koncerten alligevel virkede så båret af mismod, skyldes det, at kilden til frustrationerne er, at man ikke altid kan leve op til sine egne bedste intentioner. Engang imellem svigter man utilsigtet. Man føler sig bange. Man føler sig kold, træt og våd, som jeg selv gjorde, da jeg gik hen mod Pavilion.

I en time glemte jeg alt om dårligt vejr og tungsind. La Dispute overvældede mig, og de loyale fans, der i smug mumlede med på teksterne. »It feels so right, when nothing else does,« sang Dreyer symptomatisk for denne følelse på “Harder Harmonies” fra Wildlife (2011).

Bandet er elsket af få, og vi var ikke mange på Pavilion. Men denne aften elskede de få La Dispute intenst.