Roskilde Festival 2019: Mall Girl, Rising

Det norske artpop-band Mall Girl begejstring var ikke til at tage fejl af. Så snart de var inde på scenen, begyndte de at hoppe rundt i deres lyserøde tøj og få publikum til at hoppe med. De havde en smittende energi og gav 45 gode minutter på Rising.

Kvartetten benytter sig af trommer, bas, guitar og vokal. Alle spillede de imponerende. Deres musik er melodisk nok til at kunne blive spillet i radioen, men energien er punket og rytmer og riffs er hentet fra blandt andet afrobeat. Til tider kunne man nærmest forestille sig Talking Heads-forsangeren David Byrne synge over bandets musik, eller at de er bedste venner med Vampire Weekend.

Ivar Armand Tandsethers guitarriffs imponerede konstant, når de kom ind som hurtige indspark i de veltimede breaks, som hakkende, beskidte lussinger eller døsig 60’er surf-guitar. Bassist Eskild Myrvoll søgte aldrig de lette udveje i sine basroller, og Hannah Veslemøy Narvesen holdte musikken solidt sammen bag trommerne, samtidig med at hun også brillerede med skiftende dynamik og en timing, man kunne stille sit ur efter.

Det var tit på grænsen til at være for meget, men ikke et eneste slag faldt ved siden af. De spillede med et kolossalt overskud, hvilket er imponerende taget i betragtning af, at Mall Girl kun har udgivet en enkelt single, ”Slay Queen”.

Netop denne sang blev også mødt af jubel fra publikum, der bestod af en stor del nordmænd. Da ”Slay Queen” rundede koncerten af, hoppede og dansede publikum så meget, at forsanger Bethany Forseth-Reichberg måtte slippe et lille grin midt i sangen. Publikum og band var glade for hinanden, og Mall Girl kvitterede med at lade musikken afslutte i et herligt kaos, hvor rytmer og melodier faldt fra hinanden, så publikum kunne vælte rundt i eufori over denne milde malstrøm.

Alle sange var desværre ikke skruet ligeså godt sammen som ”Slay Queen”. Ja, trommer, bas og guitar var interessante hver for sig gennem hele koncerten, men når elementerne lagde sig sammen, var resultatet numre, der var lidt ufokuserede med sine mange breaks, hurtige riffs og powerpoppede energi. Men det kompenserede Mall Girl glimrende for med deres herlige begejstring.