Roskilde Festival 2019: Rival Consoles, Gloria

Lee West, bedre kendt som Rival Consoles, dyrker den levende del af den elektroniske musikverden. Det mærkes stærkt i udtrykket af den store, men nøje udvalgte diversitet i musikken. På Odessey/Sonne 2015 kan man mærke fokusset på den varme synthesizer-bølge – fremfor seneste udgivelse Persona, hvor synth-legene bygger mere op til de større momenter og er blevet mere dynamisk. I det hele taget har hvert album sin ting at byde på – på hver sin måde.

Rival Consoles klædte Gloria på alle måder. Han bevægede sig rundt over det hele rent intensitetmæssigt – og det gjorde Gloria også med sit fantastiske lysshow, der gjorde udtrykket for Rival Consoles ekstra stærkt.

Der var mange momenter, der fyldte godt ud og som ikke var for bas-dominante. Eksempelvis “Johannesburg” fra Night Melody fungerede godt med sin hakkende synthesizer-hook, der byggede op i uendeligheder og gjorde rummet tidsløst – mest fordi bassen ikke var for dominerende. Det var den til gengæld under “Persona”, hvor det for alvor blev tungt og skabte et loft for energien – og det her var bare tredje nummer under settet. Hele koncerten drev ellers ud i opbygninger, der virkede til at eskalere, men som gang på gang overraskede med endnu større momenter.

Ofte zonede jeg lidt ud under de støjfyldte momenter – mest fordi, at eskaleringerne var gentagende og endeløse. Det fik på den ene side lytteren til at stå tålmodigt, og på den anden side blev det en anelse for meget. Koncerten var ellers godt fyldt med fede breakdowns og overgange til eskaleringerne.

Alt i alt var det en smuk koncert. Mest for den tålmodige lytter – og her menes der selvfølgelig også den gode mængde Rival Consoles-tilhængere, der var til koncerten. Musikken kunne dog godt virke en anelse indelukket og introvert. Der kunne godt være sket noget mere, men det er heller ikke meningen med hans musik. En koncert, der kunne have bevæget sig i mange retninger, blev til en vild, intim koncert og rammerne for koncerten på Gloria var helt i top.