Roskilde Festival 2019: Wu-Tang Clan, Orange

Det er tidligere set, at hovednavne har aflyst Roskilde Festival, hvorefter deres erstatninger har leveret noget helt særligt. Hvem glemmer Jack Whites vikartjans for Drake, der skulle have lukket Orange i 2014? Og i 2009 opstod der ren magi, da sigøjnerpunkbandet Gogol Bordello erstattede Lil Wayne på hovedscenen. Desværre går Wu-Tang Clan ikke over i historien som endnu et eksempel på det ovenstående.

Wu-Tang Clans turné sluttede egentlig for en uge siden, men Roskilde Festival fik klanen overtalt til at tage en for holdet og holde hof på Orange Scene. Desværre var beskeden ikke nået frem til Raekwon og Method Man, der altså ikke var at finde på scenen fredag aften. Det var en kæmpe skam, for selvom Ghostface Killah er en formidabel rapper – når han er på og fokuseret, og altså ikke sender livevideoer på sin telefon imens – så manglede Inspectah Deck, RZA, GZA og de andre rødder altså noget saft og kraft, når de rappede. Istedet fik vi en gruppe halvgamle mænd, der stod i en stor klump og mumlede på skift ned i deres mikrofoner.

I det hele taget virkede det som om, at Wu-Tang allerede var gået på ferie, og blot var mødt op for at holde en kæmpe fest for sig selv. Allerede på åbningsnummeret, hittet “Gravel Pit”, var RZA ude og sprøjte champagne i hovedet på de måbende publikummer. Klanlederen RZA fyldte i øvrigt 50, da klokken slog midnat – og det var der vidst ingen, der ikke blev gjort opmærksom på. Det blev i hvert fald nævnt ivrigt undervejs og endda også fejret med fødselsdagskage. Det var sjovt og bizart, men det var sgu ikke rigtig nogen undskyldning for den ufokuserede optræden.

Der var da momentvise højdepunkter undervejs. DJ’en holdt det old school cool, da han spinnede og scratchede på de to fladhjul af stål. Og selv katastrofal lyd og sløj sceneoptræden kan altså ikke helt tage livet af udødelige hiphop-klassikere som “Bring Da Ruckus”, “Reunited” og “Protect Ya Neck”. Men det var eddermanme tæt på. Og helt galt gik det, da lyden af Eurythmics “Sweet Dreams” og en række andre pophits pludselig baldrede ud gennem anlægget, mens halvdelen af Wu-Tang Clan stod på scenen og så lige så forvirrede ud som publikum.

Salige Ol’ Dirty Bastard må til gengæld have smilet ned fra himlen, da hans søn Russell Tyrone Jones (som optræder under navnet Young Dirty Bastard, selvfølgelig) gik amok med farens gamle hits “Got Your Money” og “Brooklyn Zoo”. Det virkede næsten farligt og relevant i et øjeblik. Til den tid var jeg dog for længst blevet crowdsurfet ud af pitten.

Jeg ville så virkelig gerne have, at det var godt. Men det var desværre mest bare skørt og retningsløst. Øv! Nu vil jeg istedet glæde mig til at komme hjem og ligge på sofaen søndag. Så tror jeg, at jeg skal have pizza, se gamle karatefilm og høre nogle Wu-Tang plader, så jeg kan drømme om den legendariske koncert, som vi desværre ikke fik.