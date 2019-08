Jærv: Kriger

Efter to års ventetid er den danske duo Jærv aktuelle med debutalbummet Kriger , der demonstrerer et talent for at skabe stemninger, men kæmper lidt med at finde retning.

Titlen Kriger, der fremtræder på coveret af på Jærvs debutalbum, leder tankerne mod en vild, voldsom og kaotisk lyd, men Kriger er meget mere end vildskab og kaos. Det er også smukke melodier og eftertænksomme tekster om et liv, der gerne vil leves.

Jærv består af Amanda Glindvad og producer Mathias Pedersen Smidt. Oprindeligt var Jærv Amanda Glindvads soloprojekt, men med tiden er de to smeltet sammen til et band, hvor indie, pop og electronica møder hinanden med det danske sprog som omdrejningspunkt. Bandet har udsendt de to anmelderroste EP’er, Dit Hav og Smuk & Ond, og nu er tiden kommet til den længeventede debut, Kriger.

Ifølge bandet selv er der ikke noget facit for, hvad titlen Kriger dækker over, men de forklarer selv, at det er et symbol for at turde stå på mål for den man er, viljen til at vise sin særegenhed og ikke mindst at gøre det med stolthed. Det manglende facit for, hvad Kriger dækker over, kommer også til udtryk i den vildskab og en underliggende uro, der tilvejebringes af hyppige stemningsskifte og ikke mindst Glindvads insisterende vokal, som eksempelvis brager igennem på ”I kan ikke tænde os” for derefter at glider over i den væsentligt mere dystre ”Enden af din sti”. Det er netop de skift i stemninger, som går igen igennem hele albummet og udgør så store kontraster, at det aldrig bliver en kedelig oplevelse at lytte til Kriger, men måske lidt rodet.

På ”Enden af din sti” er Glindvads stemme indledningsvis forvrænget og dyster, men vender hurtigt tilbage til sin mere ‘rene’ form igen, og den form klæder absolut nummeret, som er præget af en clubbet stemning med tunge beats, der kan mærkes i hele kroppen. Faktisk bliver det næsten helt uhyggeligt med den insisterende trommerytme. Efter en tur på klubben er det tiltrængt med en pause på ”Det ville ikke være særligt smukt”, som den opmærksomme lytter måske vil genkende fra DR3-serien Doggystyle. Nummeret rummer en sårbarhed og en finhed – så fin at Glindvads vokal næsten knækker, og på den måde bryder nummeret med den til tider lidt tunge og clubbede vibe, der går igen på Kriger.

Kriger bliver langsomt bygget op pladen igennem, og selvom det føles lidt præmaturt, så kulminerer kaos og klubstemning allerede på albummets tredje og fjerde numre, hhv. ”I kan ikke tænde os” og ”Enden af din sti”, hvor numrene både før og efter virker væsentligt mere nedtonede, med fokus på melodi og tekst, hvor der på de to førnævnte numre er mere fokus på de tunge beats og den intense lyd. Herefter klarer det lidt op igen.

Jærv må næsten siges at være eksperter i stemninger: Hvordan nedenstående tekststykke fra ”Signaler” kan lyde smukt, er lidt en bedrift i sig selv.

»Sommerblodet flyder på dine hænder / Tager alt væk som jeg nu kender«

I realiteten klæder det ‘smukke’ faktisk bandet rigtig godt – når de er mere upolerede og omfavner skrøbelighed og usikkerhed, som de gør det på ”Ingen alder” og ”For hjertet er livet enkelt”. Klaverspillet i ”Ingen alder” fungerer suverænt til at underbygge det skrøbelige i Glindvads vokal, og den underliggende melankoli på ”For hjertet er livet enkelt”, i al dens enkelhed, formår at løfte Kriger til slut. Der er et smukt sammenspil mellem Glindvad og Smidt, som virkelig kommer til sin ret i enkeltheden.

»Jeg løber / Jeg løber tør for tid / Jeg tror jeg lever i al evighed«

Jærv behøver heldigvis ikke løbe fra Kriger. De har lavet et album, som har fået kant og lidt mere vildskab, end de førhen har haft, men midt i vildskaben bliver det lidt svært at vurdere, hvilken retning bandet ønsker at gå i, da Kriger både rummer de clubbede, tunge beats og den fine, enkle indiepop. Selv om kontrasterne gør det til en spændende lytteoplevelse, ville det ikke gøre noget, hvis albummet var mere stringent, som bandet også selv har givet udtryk for, at de har ønsket at skabe. Det lykkes næsten – og der er absolut nogle spændende elementer på Kriger.