Shura: forevher

Langdistanceforhold er udfordrende og fyldt med længsel og frustrationer, men Shura formår at portrættere det moderne langdistanceforhold som stærkt, smukt og fuld af inderlighed, hvad (næsten) giver lysten til selv at befinde sig i et.

Alexandra Lilah Denton, der professionelt er kendt som Shura, er en autodidakt engelsk-russisk sangerinde, sangskriver og producer. Hun er særligt bemærket inden for genrer som elektropop og synthpop, og har formået at give et frisk pust til den tilbagevendende 80’er/90’er pop og R&B.

Shura debuterede tilbage i 2016 med pladen Nothing’s real, og i midten af august i år kom andet udspil fra den 28-årige sangerinde, forevher. Hvor debutalbummet bærer præg af et mere nostalgisk udtryk med eksempelvis 80’er synth og lyde, er forevher derimod en mere energisk og moden plade. Udgivelsen er stærkt inspireret af Shuras forhold til sin kæreste, som igennem længere tid har været langdistance, hvad forevher dermed sætter fokus på og indkapsler meget fint. Både i forhold til de lyster og længsler, som et langdistanceforhold rummer, men ligeledes de frustrationer, som også følger med.

Albummets første single, ”BKLYNLDN”, tager netop afsæt i langdistanceforholdet, og er en klassisk kærlighedshistorie, men fortalt med en moderne twist gennem dating apps, ubesvarede sms’er og skype-samtaler. Nummeret er både svævende og sensuelt med tunge keys, en forførende basgang og saxofon, men samtidig energimæssigt præget af at have en god tyngde. C-stykket i ”BKLYNLDN”, har derimod en sommerlig og let vibe, og står derfor i stærk kontrast til resten af sangen, hvad giver et anderledes udtryk og stemningsmæssigt løft. Dette illustrerer blandt andet Shuras legende tilgang til musikken, der ligeledes kommer til udtryk på flere af de andre sange, der adskiller sig meget fra hinanden, og alligevel er bundet op på en rød tråd.

Nummeret ”religion (u can lay your hands on me)”, er forevher’s anden single. Sangen er bygget op omkring en groovy basgang og trommer, samt nogle funky synths, hvad giver nummeret en særlig sensuel og dansabel energi. Nummeret er inspireret af en blomstrende kærlighedsaffære mellem Shura og hendes kæreste, hvor den fysiske afstand afholdt dem fra at ses. Derfor er der noget ironisk over teksten »u can lay your hands on me«, men samtidig enormt rammende, i forhold til lysten til én, som man kun kan drømme om, men måske ikke helt kan få – blandt andet på grund af afstand. Sangens tekstlige univers beskæftiger sig med, hvordan lyster undersøgende betragter begrebet om sex, som en slags religion.

Udgivelsens sidste nummer, ”skyline, be mine”, fremstår med et mere råt og syret udtryk, som kulminationen på pladen, og ikke mindst langdistanceforholdet, der endelig løser sig og går op i en højere enhed. »See your body in the skyline. Took so long for you to be mine«. Det er længslen, som til sidst indfries.

Shura har med forevher formået at kreere en alsidig og raffineret plade, som rummer rigtig mange fine elementer. Dette gælder blandt andet den inderlige intro, ”that’s me, just a sweet melody”, der fremstår som en lille kærligheds-serenade – både til musikken, men også kvinden, som Shura har forelsket sig i, og dermed ladet sig inspirere af. Derudover har hun evnet at skabe en rød tråd gennem udgivelsen, selvom den musikalsk stikker i mange forskellige retninger, særligt i forhold til dynamikker og harmonier. Det er dermed ikke en kedelig lytte oplevelse – tværtimod.

Dog er det som om, at pladen mangler lidt kant, eller noget som får den til at fremtræde mere original. Når det er sagt, er udviklingen fra Shuras debutalbummet til forevher et bevis på, at hun alligevel er en interessant kunstner, der har mere at byde på i fremtiden.