Fredagssinglr: Amatør – Krydshånd og fint papir

”Krydshånd og fint papir” er din minimalistiske, let skæve indgang til weekenden. Med et enkelt elektronisk beat, rumlende og faretruende synthbund og en listig guitarfigur udgav bandet Amatør i tirsdags singlen ”Krydshånd og fint papir”, som er denne uges fredagssingle, og samtidig forløber for duoens kommende EP. Det er, ifølge forsanger Emil Jeppesen, en sang om at befinde sig i en flydende sindstilstand, hvor man ikke helt ved, hvor man har sig selv, sine venner og rummet man befinder sig i. Det startede som en leg med basfiguren til Nine Inch Nails’ ”Sanctified”. Anden halvdel af Amatør, Producer Jacob Hallberg, hørte figuren i en liveversion af nummeret og legede videre med den, indtil den langsomt tog form af den guitarfigur, der er med i ”Krydshånd og fint papir”. Læg oven i dét, lyden af olietrommer og den kølige industrial lyd, og du får serveret en hip lille hilsen til NIN, uden at det på nogen måde stjæler fokus fra sangens helt egen lækkerhed.

Der er en herlig enkelhed over nummeret, der med sin lidt dissonant drømmende, næsten narkoleptiske vokal og den mere dystre stemning i musikken skaber et meget smukt lydbillede. Den legesyge manipulerede guitar, med den sprøde lyd og hele NIN-stemningen gør det til en udsøgt fornøjelse at lytte til ”Krydshånd og fint papir”. C-stykket i slutningen af nummeret med flot vokal, der stræber opefter og krystalklingrende guitar løfter hele affæren himmelhøjt til vejrs. Og så har jeg slet ikke dykket ned i den mere end underfundige titel. Den må I selv tygge videre på derude. En meget stærk, alt andet end amatør-agtig single fra københavnske Amatør.

»Vi sætter os selv i bevægelser /sætter os selv i spændinger / Vi vender jo op og ned / på det vi ved / Forvirret / med krydshånd / forvirret / og fint papir«

Oh yeah!