Fredagssinglr: Jørck – Belle Reve

Jørck er ude med singlen “Belle Reve” med tilhørende musikvideo i et melankolsk og drømmende univers. Singlen er forløber for albummet Citadel, som udkommer den 1. november. Og sikke en forløber.

Den danske duo Jørck bestående af Trine Jørck og Torben Guldager dannede i en årrække også par privat. I 2017 gik de fra hinanden og har nu lavet et anderledes break-up-album, hvor de musikalsk er sammen igen efter bruddet. Den ny musikvideo til sangen “Belle Reve” handler om at være fanget i et følelsesmæssigt fængsel.

I pressematerialet står det beskrevet, at »Belle Reve er pseudo-fransk og er navnet på et fængsel i filmen Suicide Squats. Belle Reve var egentlig bare en arbejdstitel, men JØRCK valgte at holde fast i den, fordi den passede godt på det, som sangen handler om – nemlig et følelsesmæssigt fængsel, hvor man er holdt fanget af idéen om noget, som man troede var det rigtige. Sangen handler om, hvordan man bliver ved med at lyve – både overfor sig selv og den anden – hvordan man bliver ved med prøve at opretholde idéen om at relationen er god, selvom begge parter ved, at det ikke fungerer.«

“Belle Reve” er for undertegnede et højdepunkt i Jørcks karriere, og selvom vejen til nummeret nok ikke har været så sjov, så er alt det svære mundet ud i det dybe, rørende nummer. Selvom nummeret på mange måder netop er alvorsmættet, har det alligevel en lethed, som om noget af smerten er sunget og spillet ud i takt med nummerets tilblivelse. Det giver en helt særlig melankolsk hit-følelse.

I pressematerialet står det også beskrevet, hvordan det var på opfordring af producer Mads Brinch (Bisse, IRAH etc) at sangene blev hevet frem fra gemmerne igen, og duoen besluttede sig for at gøre det færdigt, som de havde påbegyndt. Det kommende album Citadel blev resultatet. Så mange tak for det Mads Brinch!