Lowly, 07.11.19, DR Koncerthuset, Studie 2, København

Publikum var allerede solidt omend stilfærdigt sendt i retning af et vibrerende, delayfyldt drømmepopunivers med opvarmningsbandet Crush – der lige fortjener en indledende bemærkning på vejen – inden den storroste danske kvintet Lowly, der torsdag aften var reduceret til en kvartet af lykkelige omstændigheder, indtog scenen i produktionsstudieinspirerede, upolerede lagerbygningsagtige studie 2 i DR’s Koncerthus. Bandets ene forsanger Nanna Schannong var netop blevet mor til en lille dreng, fik vi at vide.

Den intime sals glødepærer blændede op og gik i sort, hvorpå Lowly gik på scenen til et skiftevis rødligt og blåt scenelysshow og fremførte aftenens første toner. Fra første trommeslag fra Steffen Lundtoft var oplevelsen af Lowly live et noget andet udtryk end på bandets forrygende albums. Og det er bestemt ikke en dårlig ting, hvis du spørger mig.

For jeg havde lidt frygtet, at det ville gå hen og blive en meget kontrolleret affære med elektroniske, monotone trommerytmer og for indstuderede, mekaniske sessioner, men min frygt blev gudskelov gjort til skamme.

Der var storslået, dedikeret trommespil med et schwung, så man ikke var i tvivl om, at der blev lagt energi i performansen, mens Kasper Stau og Thomas Lund om muligt fremstod endnu mere legesyge med tonerne end på pladerne. Soffie Viemose, der i Nanna Schannongs fravær var ene om at synge Studie 2 op, så ud til at have lidt udfordringer med lydniveauet i hendes mikrofon, men det må næsten have været scenemonitoren, for der var ikke en finger at sætte på lyden i DR’s Studie 2 torsdag aften, hvor lyden var sublim.

På trods af den fremragende lyd, lagde Lowly dog fra land med et noget passivt udtryk på scenen, som man måske godt kunne kategoriserer som en kontrolleret affære. Kun Soffie Viemose frigjorde sig mere og mere på scenen og interagerede med den stort set udsolgte koncertsal, mens bandets herrer havde en mere bogstavelig shoegaze-agtig fremtoning, hvis man kan kalde den det.

Omvendt vil jeg argumenteret for, at hvis alternativet er en mindre detaljegrad hos de øvrige d’herrers musikalske performance, vil jeg klar foretrække den shoegaze-agtig fremtoning, for hold min fadøl; Hvor kan Lowly noget med deres drømmende keys, imponerende trommespil og betagende guitarriffs, der udgør deres sfæriske, storslåede indie-lydunivers.

Et af aftenens første hitskud i bøssen var en publikumsfavoritterne »Dear Eyes« med det catchy omkvæd, der er at finde på Lowlys debutalbum Heba.

»Have you ever felt so lonely / That you could map it on your body / And draw a big fat cross in the middle / Where your car is supposed to be«.

Lowly havde generelt en rigtig god balance mellem de stille ballader og de mere energifyldte numre, hvilket gjorde det til en helstøbt og solid oplevelse at overvære som publikum. Og tilmed præsterede Lowly at holde fanen højt, selv om der var drillerier undervejs, som da Soffie Viemose under aftenens første ekstranummer måtte bruge to forsøg på at fuldføre.

»Vil du ikke lige skrue lidt ned for den? Jeg bliver hylet helt ud af den,« lød det forlegent fra scenekanten, men det slog ikke Soffie ud, der med Kasper Staub bag flyglet gav et rørende, akustisk afbræk inden Lowlys øvrige to medlemmer af aftenens kvartet gjorde Staub og Viemose selskab på scenen til et af bandets helt store hits »baglaens« fra den seneste plade Hifalutin, der endte ud i en storslået, medrivende og legesyg jam på bunden af nummerets kendetegnende, meditative riff fra synthesizeren.

Lowly brød ud af skabelonerne torsdag aften i DR Koncerthusets studie 2, som kun Lowly kan bryde dem. Det var smukt, det var skrøbeligt, det var overbevisende. Og frem for alt var det vildt betagende. Det var Lowly.

Fotos af Mathias Kristensen