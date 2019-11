Sudan Archives: Athena

Sudan Archives er først og fremmest violinist. Selvlært endda, hvilket er ret blæret. På omslaget til sin debutplade Athena ses hun i statueform, nøgen, med violinen højt hævet over sig og over alt andet; på pressefotos ses hun ofte med sin violin i favnen. Sangerinde, sangskriver og producer, ja, men først og fremmest er det violinen, der er i centrum, forstås.

Så hvor er den henne? Godt begravet i R&B og trip-hop er svaret. Æv.

Åbningsnummeret ”Did You Know” er eller virkelig lovende; med små bestemte hiv i violinstrengene (pizzicato på fagsprog) synger Sudan Archives med sin lækre bløde stemme om at regere verden, og pludselig lader hun et tungt beat falde, mere hip-hop end Händel, mere soul end Strauss; det moderne og det klassiske element mødes i en fed fusion, hvor strygerne fint væver ind og ud af stemmens melodi. Det samme gælder for singlen ”Confessions”, hvor et repeterende violinriff, hvis et sådan da findes, fungerer som nummerets rygrad godt understøttet af flere typer trommer og håndklap, der tilsammen skaber en virkelig spændende og anderledes R&B-oplevelse, som i et hav at enslydende sange er et tiltrængt pust. Men apropos pusten så er det præcis, hvad pladen desværre mister lidt før midten af pladen, cirka omkring nummeret ”Down on Me”. Her bærer strygerne faktisk hele nummeret frem, mens et langsomt, slæbende beat holder nummeret i en nikkevenlig rytme, og trods teksten, der til den…eksplicitte side (»Never fucked this way/ Feels so fucking good« – javel, ja), så funger sangen faktisk udmærket.

Men så sker der et eller andet. Langsomt men sikkert begynder pladen, med få undtagelser, simpelthen at blive mere og mere kedelig. Violinen forsvinder mere og mere i baggrunden sammen med den mere eksperimenterende lyd, og tilbage står vi med en stor håndfuld lettere upersonlige R&B-numre, som er ret nemme at skøjte hen over. ”Green Eyes” bibeholder en form for violinelement i starten af nummeret men glider hurtigt over i ufarligt territorium med et omkvæd, der opfordrer til ikke at tænke så meget men bare føle. Men det er sgu nemmere sagt end gjort; ”Coming Up” kaster sig over en mere trip-hoppet lyd, der egentlig klæder Sudan Archives stemme ret godt, men her kunne det f.eks. have løftet nummeret en del over almindeligt ”godt nummer”-niveau, hvis hun virkelig havde givet den gas på strengene. Det samme med ”Limetless”, der også synes at mangle en eller anden form defineret identitet. Noget, der bare er og lyder som Sudan Archives. Jeg troede egentlig, at det var violinen, der var og skulle være hendes være hendes varemærke, men det synes hverken at være tilfældet på ”Limetless”, ”Honey” eller ”Pelicans in the Summer” – tre numre, der danner hele plades bagtrop. Og eftersom hun selv har produceret Athena, har hun desværre kun sig selv at bebrejde. Det føles lidt som en spildt chance. Og de føromtalte undtagelser består egentlig mestendels af singlen”Glorious”, pladens eneste nummer med bare en lille smule gang i og et nummer som ligesom ”Confessions” også gør brug af et violinriff, der klart og tydeligt får lov at være det bærende element. Pillede man det fra, ville nummeret være en dræbende kedelig affære, og heri ligger egentlig min kritik; uden sit violinvaremærke går mange af Sudan Archives sange ret hurtigt i glemmebogen. Det er ikke dårligt, det er bare heller ikke super interessant.

Men til sidst skal så lige nævnes”Black Vivaldi Sonata”, placeret på den gode halvdel af pladen. Et sindssygt smukt nummer, der synes at eksisterer i sit eget lille vakuum af trommemaskiner, spøgende stemmeføring, loopede beats og en vidunderligt elegant violinlyd, der går lige i hjertekuglen. Det nummer kunne jeg lyttet til igen og igen, men et enkelt nummer eller tre kan desværre ikke helt redde helhedsindtrykket.