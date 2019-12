2010’ernes bedste danske plader: 20-16

Redaktionen gør status over 2010’ernes bedste danske udgivelser: I dette kapitel runder vi både elektroniske vuggeviser, isnende kold synthpop, charmerende indiepoprock og drømme om at elske.

20, Treefight for Sunlight – A Collection of Vibrations for Your Skull (2010)

Debutalbummet fra nordjyske Treefight for Sunlight rummer en masse charmerende indiepopnumre, hvor bandet viser stærke færdigheder i ørehængende melodier og vokalharmonier i bedste Grizzly Bear– og The Beatles-stil. Albummet er virkelig fængende og i evig fremdrift.

Bandet fik et mindre nationalt gennembrud med sangene “Facing the Sun” og “What Became of You And I?” som er kitschet tyggegummipop, men A Collection of Vibrations for Your Skull indeholder også numre med mere dyster, mismodig og alvorlig stemning.

Det kunne være sangene “Riddles in Rhymes”, “They Never Did Know” og albummets afsluttende “Time Screcther”.

Fælles for numrene er. at det er de stærke melodier, som gør albummet både interessant, varierende og til en af de absolut bedste danske indiepopudgivelser i årtiet.

(TS)



19, Peter Sommer – Elskede at drømme, drømmer om at elske (2018)

»Jeg springer ud som optimist, og det føles som at desertere.« Sådan indleder Peter Sommer sit femte album og slår med ét fast, at han fortsat skal regnes blandt landets fremmeste tekstforfattere. Senere i åbningsnummeret, ”Skønne Spildte Kræfter”, kalder han tiggerorkestret ind, og de ledsager ham på resten af albummets første side. På anden side spiller Sommer med jazzduoen Bremer/McCoy og adskillige gæstevokalister.

Særligt den indierockede første halvdel hænger fremragende sammen, mens den tyste anden halvdel stikker i flere retninger. Den mest interessante af dem er Benal-samarbejdet ”Mission” med den vidunderlige linje: »Du ligner en, der peakede i går.« Med Elskede at drømme, drømmer om at elske fortsætter Peter Sommer med at udvikle sin lyd på hvert album – og forhåbentlig langt ind i næste årti.

(UH)

18, Sleep Party People – Sleep Party People (2010)

Med en form for drømmende, elektroniske vuggeviser og spøgelsesagtig kaninvokal viste Sleep Party People allerede på sit debutalbum, at bagmanden Brian Batz er en af kongerigets bedste soniske designere.

Sangene på debuten kryber prompte ind under huden og lyder både som sommernatsforelskelser, klaustrofobi og ensomhed. Hvad enten sangene er bygget op om akustiske guitar på ”In the Morning Sun We Stand”, tungsindet klaver på ”Notes to You” eller en deprimeret synthesizer på ”I’m Not Human at All”, giver sangene gåsehud. Brian Batz lod følelserne tage hovedrollen i sine sange, og det mesterlige debutalbum blev en ventil for, at vi andre kan lade tårerne trille ud af øjnene.

(PMJ)

17, Lust For Youth – International (2014)

Med International udvidede Hannes Nordvidde både bandbestæningen og den musikalske palet i sit projekt Lust For Youth. Med tilgangen af Loke Rahbek og den tidligere Oh No Ono-frontmand Malthe Fischer rykkede svenskerens projekt sig nemlig endegyldigt væk fra de tidligere albums lo-fi industrial og mod kold, metallisk, sortrandet synthpop til et mørkt dansegulv.

International er trommemaskiner, kolde synths, pulserende bas og knivskarpe guitarriffs. Det er på en gang fremmedgjort og medrivende og trækker klare musikalske tråde tilbage til 80’er-navne som Depeche Mode og New Order. Alligevel er musikken dog fast forankret i nutidens musiklandskab og tematikker. Det er sange fra en desperat ungdom om præstationssamfundet, gruppepres og de dårlige beslutninger, det kan føre med sig. Om at tabe kontrollen og føle sig fortabt midt i storbyens puls og nattemørke bøjet i neon.

Men samtidig er det også musik, du kan fortabe dig i på dansegulvet. Sange som “Illume” og “New Boys” er uimodståelige popbaskere, der kalder på at blive danset til. Med små glimt af himmelstræbende eufori, som diskret rækker ud efter stjernerne bag storbyens tåge og lysforurening.

(CBW)

16, Cancer – Totem (2017)

På Kristian Finne Kristensen og Nikolaj Vonsilds andet album, Totem, kommer vi igennem flere stemninger. Med sin skrøbelige stemme synger Nikolaj Vonsild om rastløshed, naivitet, sorg og vrede, og ordene bakkes op af et psykedelisk og legesygt lydbillede, hvor især Kristian Finne Kristensens guitarfigurer bakker vokalen flot op.

Højdepunkterne på albummet er høje, og det samme er pladens bundniveau, for Totem rummer så stor musikalitet og sjælfuldhed at hver gang man giver sig hen til det, så vil man opdage helt nye detaljer, finesser og figurer. Totem har så meget at byde på, som endnu ikke er blevet opdaget af undertegnede. Det er et album, som har uforudsigeligt vokseværk.

(TS)



