Fredagssinglr: Jacob Collier – Time Alone With You (Ft. Daniel Caesar).

Jacob Collier løfter en flig af sløret for sit kommende album Djesse Vol. 3med singlen ”Time Alone With You”. Et sexet nummer, der på raffineret vis veksler mellem simplicitet og kompleksitet og skruer op for spændingen.

Weekenden er på trapperne, og det er blevet tid til ugens fredagssingle. I denne omgang tager vi en tur ned ad Romancegade, for det er jo fredag – også kendt som Flirty Friday.

I dagens anledning har vi fået fat i to styk wingmen, som (forhåbentlig) vil kunne hjælpe dig på vej i kærlighedskampens hede – hvad enten du er tilhænger af underspillede, forførende scoretricks eller pompøse kærlighedserklæringer. Singlen ”Time Alone With You” går nemlig begge veje, og det er netop dette, der gør nummeret super interessant.

”Time Alone With You” er seneste single af den engelske multiinstrumentalist Jacob Collier, der især er kendt for sine vidtspændende, musikalske evner, sin legesyge tilgang til musikken og sine righoldige kompositioner. Den canadiske r’n’b-sanger Daniel Caesar bidrager til nummeret med en sprød vokal, der er så cool og tilbagelænet, at det næsten gør ondt – på den gode måde. Både Collier og Caesar er lige nu brandvarme og hastigt voksende artister inden for soul-, r’n’b- og jazzverdenen, og med hver deres bagkatalog, der for begges vedkommende består af tre solide albums, har de imponeret samtlige etablerede kunstnere som bl.a. the grand old man Quincy Jones.

”Time Alone With You” er forløber til Colliers kommende album Djesse Vol. 3, som er det tredje album i serien Djesse. En serie bestående af i alt fire albums, der hver især illustrerer et tidspunkt på dagen. Singlen er et skønt, soulet hiphopnummer, der byder på både sexede samples, bløde og manipulerede vokaler, kærkomment kor, listeblæsere og et ekstra tungt groove.

Både Colliers og Caesars forskellige kunstneriske udtryk skinner klart igennem på ”Time Alone With You”, og det er skønt både at høre og se. Mens Caesar charmer sig igennem sangen på sin egen underspillede måde, baner Collier vejen for den mere storslåede kærlighedserklæring med store musikalske armbevægelser. Resultatet er en indtagende single, der i den grad formår at udforske og illustrere spændingsfeltet mellem det simple og det mere komplekse lydudtryk og som virkelig lægger op til romantik – også lyrisk:

»I’ma need some time with you (Oh yeah) / You gon’ need some time with me / Who knows what we’re gonna do (Oh yeah) / All I hope is you don’t leave«.

Har du tid, så tjek musikvideoen til ”Time Alone With You” ud. Den komplementerer singlens musikalske udtryk på fornem vis. Djesse Vol. 3 udkommer i det nye år.