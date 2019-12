Trader: s.t.

Tidligere på året selvudgav århusianske Trader deres debut-EP digitalt, men nu genudgives EP’en på vinyl gennem københavnske Part Time Records. Vinylen er et meget passende format for en udgivelse, hvis udtryk er gennemsyret af en æstetik og mentalitet, der har rødder i den klassiske forståelse af indierock. Kvartetten Trader består af guitarist Anders Rothmann, bassist Peer Jon Ørsted, trommeslager Kristian Vissing samt vokalist og guitarist Anders Ahle i front, hvortil en skurvogn indtager en central position i deres fælles virke som band. Skurvognen udgør et kunstnerisk frirum skabt af genbrugsmaterialer og har fungeret som lydstudie, hvilket gør, at Traders musikalske udtryk virkelig er præget af en DIY-stemning under indspilningen.

Dette viser sig ved den lo-fi-æstetik, der er herskende på EP’ens fem guitarfokuserede skæringer. Eksempelvis på ”Motion Pictures” fremstår det analoge udtryk som et musikalsk bindeled, der forener nedtonet trommespil og slackerguitar med Ahles disede vokal i naturlig samhørighed, hvilket på flot vis sikrer, at nummerets melodi ikke bliver overskygget af den lo-fi inspirerede tilgang til sangskrivningen. Efterfølgende bidrager den langsomme guitar-interlude ”Swm” videre til, at Traders stemningsudtryk sagtens vil kunne igangsætte en billeddannelse af baggårdsbål, varme læderjakker og Ceres Top. Derudover bidrager ”Swm” til indtrykket af en helstøbt EP ved dets opbyggende funktion til skæringen ”Rambling”.

Her bliver der forsigtigt balanceret mellem markante guitar-riffs og en rytmisk janglepop-orienteret guitar under et samspil med en lyrisk formidling om rodløshed: »With your perception of me / I should be running free (…) Now I’m just rambling on / To stay forever young«. ”Rambling” giver endvidere anledning til overvejelse af dets lyriske elementer som udtryk for et overordnet løsrivelsesprojekt – et kernebegreb i den historiske forståelse af indierock, som Trader på flot vis drager adskillige paralleller til: Efter egen indspilning og selvudgivelse af skurvognsrock til at udgive på kassettebånd og derefter vinyl gennem det uafhængige pladeselskab Part Time Records – der med fem alsidige rockudgivelser har formået at være en lille gave til den guitarbaserede musik i Danmark – lever Trader hermed i en sand indierock-ånd.

Det lettere lune udtryk, der er at finde på bl.a. “Swm”, er dog fraværende på den afsluttende ”Bleached Revisited”, hvor simple elektroniske elementer danner ramme om lavmælte guitar-riffs, hvor førstnævnte gør, at pladens sidste bemærkninger virker kliniske og polerede. Dog kan den ét minut lange afslutter ikke rykke ved indtrykket af Traders debut-EP som værende andet end gennemsyret af nærvær og ærlighed.

Men på trods af EP’ens helstøbte samt vel- og enslydende udtryk, skal pladens klare højdepunkt findes på åbningsnummeret “Bleached“, hvis uptempo-trommer, toneangivende guitar-fraseringer og lyrikkens repetitive, metaforiske scenarier kan give oversøiske associationer til Philadelphia-indiehelten (Sandy) Alex G’s sangskrivningsevne.

Endvidere bevæger Trader på ”Bleached” sit udtryk ud af slackerrockens skygge, hvilket sikrer pladen i ikke at blive gennemsyret af melankoli og langsommelighed. Et påskønnet stilvalg, da jorden er blevet gødet andetsteds for denne langsomme og slowcore-inspirerede rockdisciplin, bl.a. af andre Århus-acts som Tilebreaker og Tugboat.

Hermed fremstår Traders debut-EP som en vellykket indierock-bedrift, hvor pladens gennemsyrende lo-fi-æstetik ikke overskygger Traders evne til at skrive stærke guitar-fokuserede numre, og med en beskeden spilletid på ca. ti minutter kan Trader EP’en sagtens tåle et omgående genhør.