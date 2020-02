Fredagssinglr’: Chorus Grant – Canem / Prequiem

Det er ikke mange måneder siden Chorus Grant, aka. Kristian Finne Kristensen, udgav sit eksperimenterende nordiske folk-album Vernacular Music, som Undertoners anmelder var meget begejstret for. Hvor Vernacular Music centererede sig om Kristensens oplevelser med at blive far, har han nu vendt blikket mod sin egen, og hans livslange kamp med sclerose.

Kampen beskrives på “Canem” og “Prequiem”, der dog begge ser fremad og varsler lysere, mere håbefulde tider: »I just want to live forever« indledes “Prequiem”, og på “Canem” kan man nærmest mærke solen gennem den varme guitarlyd og de florlette indiske tablas. Musikalsk eksperimenterer Kristensen fortsat inden for folk-rocken, særligt på “Prequiem”, hvor han udfolder sin egen vokal som instrument og komplet rytmegruppe, der glider over i et instrumentalt stemningfuldt soundscape med dyb, skæv og melodisk bas, som igen glider over i noget fint og lyst fingerspil.

Netop det lyse er for Kristensen et omdrejningspunkt, hvis ikke ligefrem et vendepunkt, på udgivelsen: »Jeg vil fokusere mere på lyset end mørket i mit kunstneriske arbejde og ser frem til at dele frugten af dette med dig en dag i en ikke alt for fjern fremtid,« udtaler han i pressemeddelelsen og giver forhåbninger for en snarlig opfølger til Vernacular Music.