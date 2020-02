Fredagssinglr’: Pale Honey – Treat You Good

Denne uges Valentins-fredagssingle kommer fra svenske Pale Honey, der har fået en del hype med deres to foregående albums. Den selvbetitlede Pale Honey fra 2015 og Devotion fra 2018. De arbejder pt. på deres tredje album, som har release i september. I mellemtiden har vi fået singlen “Set Me Free” og nu altså også “Treat You Good”.

Pale Honey består af trommeslageren Nelly Daltrey og sangeren og guitaristen Tuva Lodmark. Daltrey står også bag artworket til singlecoveret. I forhold til Pale Honeys stærke album Devotion, fremstår den nye single mere rå og in-your-face, med sine skarpt opdelte og væsensforskellige vers og omkvæd. Det understreger meget godt det desperate og ambivalente i sangens tema: “Treat You Good” handler nemlig om kærlighed til den dér fyr, der bare ikke rigtig gider dig alligevel, men som du er så satans forhippet på at score, at du overser alle rationelle faresignaler og bare kører på. Der er versenes sødme og forelskelse (hendes syn på ham), overfor omkvædenes rå staccatohuggende guitarer og sexede stemme, som mere peger i retning af fyrens måde at anskue hende.

Nummeret starter i bedste 80’er party stil med bastromlende synth, brede lyse flydere og stort anlagte popharmonier, som stemmen lige akkurat kan bære. »So if they told us from the start/ that we would come to a dead end/ it wouldn’t matter if it’s true/ when all I think about is you«. Der er ingen vej tilbage. Uanset hvad. Så kommer breaket og Pale Honey fortsætter med det næsten garagerockende cool omkvæd, hvor Lodmark forkynder: »Give me the feeling that I need/ to be down on my knees/ I’ll do exactly what you want/ when you keep staring at me/ You know, you really turn me on/ Turn me on«.

Efter første omkvæd får den tromlende bassynth dobbelt fylde og driver ud i et stemningsfuldt tredje vers og så igen det herligt rockende omkvæd, denne gang med linjen »You can treat me like a dog« i stedet for »When you keep staring at me«. Göteborg-duoen har fået skruet en kæk og dejligt atypisk kærlighedssang sammen til din helt egen Valentinsdag. Take care out there!