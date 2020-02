Fredagssinglr’: To Absent Friends – Take It or Leave It

Kvintetten To Absent Friends sparker 20’erne igang med singlen “Take It or Leave It”, som med sine fængende guitarriffs og insisterende trommer inviterer os ind i et musikalsk univers med nerve og intensitet.

“Take It or Leave It” er denne uges Fredagssinglr’ og kommer fra den danske kvintet To Absent Friends. Bandet startede som en duo i 2017, og med første udspil fra deres kommende debutalbum fremstår de i dag som en meget velspillende kvintet.

Bandet har lagt den lidt poppede lyd bag sig og inviterer i stedet lytterne ind i et noget mere rocket og råt univers med “Take It or Leave It”. Nummeret er båret af tunge trommebeats, en legende, men tung guitar og ikke mindst et fint lyrisk univers, som bliver leveret overlegent af Jonas Johansson. Det er tungt og insisterende hele vejen igennem, og nummeret formår at bevare sin nerve fra start til slut.

Selvom bandet er gået fra en duo til en kvintet på relativt kort tid, har det københavner-baserede band udsendt et yderst velproduceret nummer, hvor samspillet mellem bandet fungerer. Det er absolut et fængende lydunivers, To Absent Friends har skabt, og heldigvis er der udsigter til meget mere ny musik fra dem. Ifølge bandet selv er det kommende album, Smoke & Mirrors, et konceptalbum, hvor de enkelte numre fungerer som kapitler i en sammenhængende historie om albummets hovedperson. På “Take It or Leave It” er særligt teksterne i centrum og peger ind i en spændende fortælling både rent lyrisk og musikalsk.

I pressematerialet beskriver komponist, sanger og guitarist, Jonas Johansson, at den nye single handler om, hvordan et enkelt blik, kan være nok til at opleve en stærk tiltrækningskraft.