Fredagssinglr’: Uden Ord – Bag skygger

På City Slang (Lars H.U.G / Søren Ulrik Thomsen-album fra 1984 og selvfølgelig også SUT’s debut digtsamling fra ’81) hedder det et sted på nummeret “Passager”: »Mænd kaster hinanden gennem ruderne børn synger uden ord«. Fra den tekst har bandet Uden Ord taget deres navn. Bandet og musikken lever da også i den grad højt og flot på 80’ernes stemning af depraveret dekadence, der dengang blomstrede i skyggen af angsten for atomkrig, kold krig og almindelig yuppiegalskab i det hele taget, med folk som Margaret Thatcher, Ronald Reagan og vores egen Poul Schlüter i førertrøjerne.

Uden Ord er Gustav Hedemann, William Nielsen og Thomas Mulcahy. Uden Ord er ung samtidskunst; musik der bevæger sig i meget vedkommende spændingsfelter mellem maskulinitet/feminitet og køn i det hele taget, sat i scene i en verden, der måske har kurs mod afgrunden, måske mod stjernerne. Ingen ved det, og der synes ikke at kunne drages nogen form for konsensus om hverken retning eller handling. Fronterne tegnes skarpere og skarpere op. I den virkelighed er Uden Ord en glimrende katalysator for, hvad der er på færde. De er lyden af disse spændingsfelter og af verden, som de oplever den. De leger med (køns)identiteten i en dekadent verden som blomstrer op, ikke fordi den ligger i skyggen af hverken atom- eller kold krig, men i skyggen af et muligt miljøragnarok. De omfavner en verden, hvor alting bliver reorganiseret og nytænkt – hvor man er nødt til at nytænke og omorganisere, ikke mindst sig selv, for overhovedet at kunne udholde den.

»Læg dig ved min side, ven/ Plant dig ind til mig/ Voks nu ind i himlen, ven/ og tag dine brødre med« synger Hedemann følelsesfuldt i en smukt klingende guitarbåret intro, med enkle, delikate synthtoner indover. En intro der glider over i et støjende mellemspil for til sidst at syre helt ud i et overdrevent velklingende stykke, hvor den kraftige (og selvfølgelig helt bevidste) brug af autotune, giver nummeret et sus af modernitet og peger på andre samtidskunstneres leg med lyden. Og på den måde også tilbage på bandets leg med identiteten. Også Isak Schiødt og Milo Aurvig medvirker på hhv. sax og bas.

Uden Ord har en EP på vej. Den udgives på kassettebånd og på streamingtjenester gennem det lille odenseanske forlag Kornmod den 6. marts i et samarbejde med bl.a. Per Buhl Acs (tidligere No Knox), Jacob Günther og Aske Bode (Bodebrixen). Kornmod kalder sig selv for: En udgivelseskanal for ny dansk inderlighed. Et dokumentationsprojekt af flygtige strømninger i dansk musik og udgiver primært kassettebånd, gerne i håndsyede poser. Stor respekt herfra for det projekt! Og for lige at slå en krølle på den indledende historie om bandets navn, ja, så er det selvsamme Lars H.U.G, som er manden bag det kommende cover til EP’en Om Os, hvilket fremgår ovenfor.

Slutteligt kan man dykke ned i Uden Ords velklingende og inderlige univers i den på én gang æstetiske og sureelle video.

Video: William Nielsen & Tessa Hoder