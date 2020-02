Mighty Oaks: All Things Go

Siden dannelsen i 2010 har den berlinbaserede indiefolk-trio, Mighty Oaks, der består af Ian Hooper (USA), Claudio Donzelli (Italien) og Craig Saunders (UK), udgivet en række EP’er og album. Debutalbummet, Howl, som udkom tilbage i 2014, lå på toplisterne i både Tyskland og Schweiz, og inviterede lytteren med på en rejse til de steder og mennesker, som bandet har mødt gennem deres liv.

All Things Go er trioens tredje album, der ligesom forhenværende udgivelser beskæftiger sig med en nostalgi og melankoli, der både udtrykkes melodisk og lyrisk. Albummets tekstlige univers er simpelt, men formår alligevel at stå stærkt med rødder i velkendte tematikker som kærlighed og tab. Pladens melodiøse rum, der domineres af akustisk guitar, mandolinspil og fyldige vokalharmonier, er ligeledes enkelt i sit udtryk, hvad fint understøtter og akkompagnerer lyrikken, uden at udgivelsen fremstår flad. Tværtimod formår Mighty Oaks at skabe et album, hvor enkelheden fremstår raffineret og jordbunden.

Sangteksterne forholder sig til problemstillinger, som de fleste kan relatere til, og måske netop af den grund, fungerer de på trods af at være en smule banale. Sangen ”Lost Again” handler om at føle sig fortabt, og ønsket om at kunne tage tilbage i tiden, for at ændre på noget, man tidligere har gjort eller sagt. »If I could turn back time/ If I could tap into my roots/ Would I do that«. Sangen understreger dog samtidig vigtigheden i, at kunne lade disse tanker fare og i stedet rette fokus fremad. Nummeret ”Tell Me What You’re Thinking” tager derimod afsæt i, hvordan kommunikation på én og samme tid er det mest centrale såvel som problematiske i et forhold. Særligt i en tid, hvor alt foregår digitalt, er der en risiko for at misforstå eller overse hinanden. »And all the messages we sent/ Are still on my mind/ Tell me what you’re thinking/ Do I ever cross your mind«.

Modsat de to ovenstående sange, skildrer albummets første single, ”All Things Go”, hvordan Hoopers forældre tilfældigt mødte hinanden i en elevator i München, hvad hurtigt udviklede sig til en romantisk relation. Forholdet mellem forældrene var dog flygtigt, idet Hoopers mor døde tidligt. »I was no rich man/ But my love you saw past that/ An elevator ride/ At the right time/ From Multyfarnham/ All the way back to Gig Harbor/ And I still feel your hands/ Holding mine back«. Det musikalske arrangement bærer i versene præg af en tungsindig lyd, som kun er akkompagneret med akustisk guitar og dystre flydetoner, der i omkvædene og slutningen erstattes af en lettere og mere opløftet stemning. Det melodiske og lyriske, smelter dermed fint sammen og understøtter hinanden i et symbiotisk forhold, hvad også kommer til udtryk på resten af udgivelsen.

Mighty Oaks’ nye plade, All Things Go, er først og fremmest en lækker og behagelig lytteoplevelse. Musikken er i sig selv indbydende, hvad kun forfines af harmoniseringerne mellem Hooper, Donzelli og Saunders, der er en fryd for øret. Derudover fornemmes en klar rød tråd mellem sangene, der nænsomt og organisk glider fra det ene nummer til det andet, helt ubesværet. Sangteksterne er som tidligere nævnt en smule banale, men beskæftiger sig med tanker og tematikker, de fleste kan relatere til. Særligt måske det at føle sig fortabt, misforstået eller overset, hvad rammer ind i en tid, hvor behovet for selvudvikling og teknologi, muligvis fratager os fokus på det, som egentlig er vigtigt. Nemlig vores relationer.

På den anden side, kan albummet dog godt synes en kende ensformigt, hvad for lytteren kan føles uforløst. Det samlede udtryk mangler med andre ord kant og en mere alsidig fremtoning for at fuldende pladens potentiale.