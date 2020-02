Undertoner guider: Journey Fest 2020

Selvom vi stadig kun skriver februar i kalenderen, så er årets festivalsæson allerede i gang. I dag markerer nemlig starten på dette års udgave af den relativt nystartede serie af Journey Fest, som er arrangeret af bookingbureauet Smash!Bang!Pow!.

Sidste år mødte Undertoner bookingbureauet til en snak om deres satsning på Journey Fest, hvor de bl.a. kaldte arrangementerne for »en fejring af de skjulte stortalenter og morgendagens stjerner«. Konceptet går kort sagt ud på at samle grupper af spændende unge kunstnere, som muligvis ikke kunne trække fuldt hus selv, men som kan gøre det sammen med en gruppe andre bands.

Da festivalen ikke som sådan har base på ét sted som eksempelvis vækstlagsfestivalen Uhørt, men i stedet låner de etablerede spillesteders lokaler og fylder dem med, så er Journey Fest en meget fleksibel størrelse – både ift. hvornår og hvor ofte den popper op, men også ift. de genrer, der præsenteres. Sidste år var højdepunktet eksempelvis hypede Black Midi, der leverede en 6-stjernet anmeldelse på Pumpehuset.

Gemmer der sig endnu en sjælden 6-stjernet anmeldelse på dette års Journey Fest? Det er for tidligt at sige, men der er masser af spændende koncerter på programmet. Herunder guider vi til de dele af årets program, som vi på Undertoner ønsker at fremhæve.

Fredag d. 21./02: (Sandy) Alex G, Vegyn og Dirt Bike på Vega

Dette års udgave af Journey Fest starter med et lidt af et scoop. Den 26-årige amerikanske singer/songwriter Alex Gianascoli fra (Sandy) Alex G udgør nemlig det absolutte midtpunkt for en koncertaften på Vega, hvor han også ledsages af London-produceren Vegyn og så et nyt, dansk projekt ved navn Dirt Bike.

Dirt Bike er er et projekt fra Pardans-forsangeren Gustav Berntsen, og her på redaktionen tog vi sidste år den lovende single ”Roll in the Hay” under kærlig behandling.

Der er dog ingen tvivl om, at (Sandy) Alex G er aftenens hovednavn. Efter at have udgivet intet mindre end 8 DIY-albums i 2010’erne udgav han sidste år sin foreløbige krone på værket i form af pladen House of Sugar, der indkasserede 4,5 U’er og en flot 9. plads på redaktionens liste over årets bedste udgivelser. Nu krydser vi bare fingre for, at aftenens koncert rammer et højere niveau end sidst den hyperproduktive amerikaner lagde vejen forbi en dansk festival i 2018.

Lørdag d. 22/02: The Comet Is Coming, Blanck Mass, X & Yde på Vega

Allerede lørdag finder vi næste nedslag I programmet – der minsandten også er programsat på Vega. Her er der dog mere ligevægt mellem aftenens optrædende, der hver især er kompromisløse, grænsesøgende og stærke kunstnere i egen ret.

Først fortjener det kosmiske hiphopjazzensemble The Comet is Coming at blive fremhævet. Deres album Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery var snublende tæt på at indskrive sig på listen over redaktionens yndlingsalbums fra 2019, og de spillede en medrivende og eventyrlig nattekoncert på sidste års Roskilde Festival, som inkasserede bandet flotte 5 U’er.

Aftenens andet hovednavn er den skotske producer benjamin John Power, som laver musik under navnet Blanck Mass, men som også er kendt fra bandet Fuck Buttons. Under Blanck Mass producerer han kompromisløs, antikapitalistisk dødstechno af den bedste skuffe. En ven af redaktionen beskrev på et tidspunkt musikken som lyden af Nine Inch Nails, hvis Trent Reznor havde været hooked på party drugs i stedet for heroin – og det er svært at blive mere præcis end det.

Herudover vil vi også fremhæve aftenens koncert med X & Yde, som er et samarbejde mellem to enormt spændende kunstnere fra den eksperimenterende danske musikscene i form af Ydegirl og Xenia Xamanek. Duoen har udgivet singlen ”Dares Soar” i midten af januar, som absolut er et lyt værd – ligesom begge deres respektive soloprojekter fortjener det.

Torsdag d. 27/02: Ho99o9, Slægt og 404 på Loppen

Journey Fest lægger også vejen forbi Musik Loppen på Christiania, hvor der er linet op til smadrefest med hiphop-dødsmetal fusionsorkestret Ho99o9 og danske Slægt. Førstnævntes musikalske output har ikke rigtig bidt sig fast på pladeudgave, men deres koncert på Roskilde Festivals Pavillon-scene i 2016 står indprentet i hukommelsen som noget af det mest anarkistiske og voldsomme, som undertegnede har været udsat for.

Helt så voldsomt blev det aldrig med Slægt på sidste års udgave af Copenhell, men de skrev sig på egen vis ind i hukommelsen som et yderst positivt bekendtskab. »Selvsikre, tændte og gennemført musikalske i en grad, der fanger lytteren ind i et lydunivers, der både trækker tråde til den klassiske metal og den mørkeste blackmetal,« skrev jeg dengang – og jeg forventer absolut, at de stadig holder det høje niveau på intime Loppen.

Lørdag d. 29/02: Floating Points og Jessy Lanza, Vega

Journey Fest lukker og slukker for årets februar-udgave med et brag af en elektronisk aften. På programmet er kun to navne, men til gengæld står de bag nogle af de sidste års mest interessante elektroniske udgivelser – og det rygtes at begge artister tropper op med livebesætning til koncerterne.

Floating Points udgav sidste år Crush – et mesterligt produceret album, der både omfavner knitrende og fodflyttende techno på ”LesAplx” og introvert dansegulvshouse på ”Falaise”. Hvordan det forløses live er jeg yderst spændt på at opleve!

Vi skal lidt længere tilbage for at finde Jessy Lanzas sidste fudllængdeudgivelse, men heldigvis har numrene fra hendes debut Pull My Hair Back fra 2013 vist sig yderst langtidsholdbare. Et nummer som ”Kathy Lee” kan stadig give gåsehudsfornemmelse med sine skift mellem det sarte og det buldrende bassede. Og heldigvis bør det hele ikke blive for bagudskuende, for den nye single ”Lick In Heaven” er dugfrisk fra tryk – den røg på gaden den 20. februar. Så mon ikke der vil blive spillet lidt nyt materiale?