Denzel Curry & Kenny Beats: Unlocked

Florida-rapper Denzel Curry har sammen med producer Kenny Beats et nyt projekt ude, som er en kort, men rigtig god oplevelse. Samarbejdet mellem de to har kreeret et sjovt, farverig og originalt projekt, som fremviser mange lyspunkter på dets 17 minutter-korte spilletid.

Denzel Curry har været en af de mest iøjnefaldende rappere i det seneste årti. Først kom sangen Ultimate, der blev et viralt hit ved hjælp af det sociale medie, Vine. Derefter debuterede Florida-rapperen i 2016 med albummet ”Imperial”, som eleverede ham fra Soundcloud-rapper til en af de største talenter i hiphop-universet. I 2018 udgav han magnum opusset, ”TA13OO”, der med hittet CLOUT COBAIN blev mødt med roser, og albummet kandiderede til et af de bedste album i 2018. Sidste år fik vi sommeralbummet ”ZUU”, og Denzel Curry besøgte også sommerens Roskilde Festival.

Nu er Denzel Curry tilbage igen med et kort projekt ved navn ”Unlocked” i samarbejde med produceren, Kenny Beats. Et samarbejde, der startede i The Cave, som er navnet på Kenny Beats’ Youtube-serie, hvor produceren inviterer velkendte rappere ind i hans hjemmestudie, laver et beat fra scratch, og så får rapperen ellers lov at gøre sin ting. Det har banet vejen for ”Unlocked”, som er resultatet af en håndfuld studiesessioner mellem Denzel Curry og Kenny Beats. Projektet skiller sig allerede ud ved første øjekast, da alle sangene har beholdt deres oprindelige filnavne fra Kenny Beats’ computer – En detalje, som giver god mening, når man har set den tilhørende kortfilm, som de to tegneserieentusiaster har udgivet sammen med ”Unlocked”.

Projektet består af otte numre, og de fleste af sangene indledes med Kenny Beats’ velkendte ”Whoa Kenny!”-producer tag, som de fleste hiphopinteresserede har hørt før. Produceren har etableret sig i hiphoppens univers, hvor han før har samarbejdet med Vince Staples, Rico Nasty, Ski Mask The Slump God og Freddie Gibbs. Efter en kort intro på Track 01, sparker Denzel Curry gang i sagerne på Take_It_Back_v2. Kenny Beats’ maksimalistiske og hårde produktion bliver akkompagneret af skarpe rim. »Everything that Denzel spits, nigga, is all facts, I be stickin’ to the paper like a thumbtack«. Det er tydeligt, at Denzel Curry ved, hvor skarp han er, og det ligger han ikke skjul på.

Pyro (leak 2019) er kortere end halvandet minut, men formår stadig at efterlade et kæmpe indtryk. Beatet benytter små lydbider, hvor Denzel Currys stemme er pitchet så meget, at han lyder som om, at han er taget direkte ud af en 90’er-tegnefilm. En effekt, som også bliver benyttet på DIET_, som er det mest velstøbte nummer. Her er det tydeligt at se, hvem Florida-rapperen har taget inspiration fra. Efter et stærkt første vers bliver Denzel Currys stemmeføring hæs og aggressiv i omkvædet. En sammenligning med hardcore-rapperen DMX er uundgåelig her, og Denzel Curry slipper overraske stærkt afsted med det.

På nummeret So.incredible.pkg fortsætter den høje cigarføring over et hipt beat. Med referencer til Captain Planet og Star Wars fortsætter Denzel Curry med at levere sjove, kvikke linjer, hvor hans selvsikkerhed skinner igennem. »Untouchable to any window shopper, mannequin, flow scorch the back just like it’s Anakin«. Sådan fortsætter nummeret i tre minutter, og det cementerer, hvor stærkt samarbejdet mellem Kenny Beats og Denzel Curry er. Beatsene passer ualmindeligt godt til rapperens stil, og kemien mellem dem er tydelig.

”Unlocked”-projektet virker særdeles inspireret af samarbejdet mellem Freddie Gibbs og den profilerede undergrunds- DJ og producer, Madlib. De to har vist sig frem på albumsene ”Pinata” og sidste års ”Bandana”, som begge blev mødt med gode anmeldelser. Der er noget vej endnu, hvis Denzel Curry og Kenny Beats skal nå det samarbejde, men der er et tydeligt potentiale at spore på ”Unlocked”. Det virker til, at projektet er skabt på baggrund af sjove studiesessioner, men det fremviser stadig Denzel Currys evne til at skrive underholdende rim og ekstraordinære flow, samt Kenny Beats’ bombastiske melodier. Derfor er der god grund til at krydse fingrer for, at de to en dag vender tilbage med et længere projekt.