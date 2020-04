8KILO: »Vi har haft brug for at gå tilbage til tegnebrættet: Hvad er vores produkt egentlig?«

Vi har talt med det århusianske indielable 8KILO, som består af en samling undergrunds rappere og producere. De er historien om et selfmade kollektiv med hjertet på rette sted, som står overfor økonomiske og kommercielle udfordringer, og om det at gå fra at være en samling chillende, freestylende venner til at ville gøre noget ordentligt ved musikken.

Størstedelen af folk, der bor i Århus, ved godt, hvad Godsbanen er – eller i det mindste hvor det er henne. Det er den store plads nede ved siden af togskinnerne, hvor tiden står stille på en Christiania-agtigt måde. Men Godsbanen er ligesom en myretue; hvis man bare går forbi den uden at iagttage livet derinde, så ser det helt stillestående ud. Men kommer man ind og går rundt på de snoede brostensstier imellem containerne, så finder man ud af, at det vrimler med liv, som viser sig fra sin kreative og frie side med tegnestuer, plantebutikker, graffitishops og ikke mindst musikstudier.

Jeg tropper op i en genbrugt gammeldags togvogn – sådan en man ville forestille sig, at en vagabond boede i i en film fra 50’erne. Men det er her, en håndfuld arbejdsomme rappere og producere holder til. En gruppe af drenge, der har deres daglige gang på Godsbanen; indielablet 8KILO. Det er et Århus born-and-raised kollektiv, der oftest er at finde i deres containere, som er lavet om til studier med knap så glamourøse ydrer, men med et indre, der ligner en vaskeægte hitfabrik. Jeg er – ud af ren nysgerrighed og lidt som fan – taget på besøg hos EDDY8000, Young Risiko, Danielo og Davey i vognen for at finde ud af, hvordan livet er som nyopstartet indielabel og up-and-coming hiphoppere på Godsbanen i Århus.

Containeren på Godsbanen

Historien om 8KILO starter med DJ-veteranen EDDY8000; en producer extraordinaire og efterhånden kending i Århus’ bybillede. Man kan sagtens sige, at gruppen – der også tæller hans omgangskreds, hans brødre og de folk, der igennem årene er kommet og gået i hans forskellige studier – er dannet rundt om ham som en hjørnesten.

»Det startede ud med, at Eddy havde studiet hernede. Eddy havde jo mange rendende. Folk vidste godt, hvad han havde lavet af musik og kendte til ham, så han havde mange gæster på besøg – nogle af Guds bedste børn, og andre var ikke så gode. Det udviklede sig til, at Eddy og jeg begyndte at hænge ud, og at Risiko begyndte at komme med. David og hans kammerater Konrad, Louie og Toni lavede også musik, så stille og roligt fik Eddy idéen, og så gav det hele bare mening, på trods af at vi har 10 år imellem den ældste og den yngste i 8KILO,« fortæller Danielo, der efterhånden er fast inventar i Eddys studie.

Siden de mødtes, er han gået fra at være en hangaround til et bærende element i 8KILO, og rapperen, der startede med at have en overdøvende skræk for mikrofonen, er blevet til den – i Eddys ord – »mest selvsikre person på en scene«. I samme stil er rappere som Young Risiko og MAC ATTACK kommet som gæster i studiet og blevet påvirket nok af stemningen til at spytte tekster ud på den ene eller den anden måde. For om det er at freestyle i timevis i fuldskab eller en mere koncentreret nedskrivning af tekster, så er det tydeligt, at det er lysten og energien, der driver værket for 8KILO.

»Jeg er jo ikke begyndt at rappe med de her drenge, fordi de er gode til at rappe. Det er bare mine venner, jo! Jeg laver rap, og så har jeg bare fået dem til at rappe,« fortæller Eddy.

En fusionering af grupper

En anden håndfuld af de rappere, der fandt interesse i Eddys studie, var vennerne Louie Duffelbag, jeghaderkon, Toni Stak og Davey. Til sammen udgør de det crew, som tidligere kaldte sig Curve Squad, og egentlig stadig laver musik som en gruppe, bare under den store paraply, der hedder 8KILO, hvor det udvidede fællesskab giver uvurderlig kreativ sparring og et vigtigt fællesskab.

Davey er Eddys lillebror, hvorfor indgangsvinklen til at komme ind i det berygtede studie på Godsbanen lå lige til højrebenet, og med dystre beats, skarpe rim, og hårdtslående lyrik bevæger de sig i et urbant univers, der er præget af livet som ung i Århus. Og som så mange andre startede drengene med det klassiske, hjemmelavede studie bestående af en bærbar med Fruity Loops Studio, et par Apple-høretelefoner med indbygget mikrofon og en masse bajere.

»Vi var bare en seks-syv mennesker hjemme og chille i en eller anden fri lejlighed, og så var der bare én, der skulle have en laptop og nogle høretelefoner med, så har man underholdningen. Det betød også, at vi efterhånden alle sammen var inde over at lave musikken, og så var det på grund af Davey, at var vi var hernede i Eddys studie. Konrad og jeg boede lige nede af gaden, så der var ikke så langt til bare lige at hoppe ned i Eddys studie og bare lige sidde og koge fuldstændig af. Det var også et meget specielt tidspunkt, hvor alle bare var inde og ude af Eddys studie,« forklarer Louie.

Fra studiet til scenen

Selvom kollektivet har en løs dag-til-dag-tilgang til musikken, summer drømmen om det helt store gennembrud unægteligt i det lille studie. Det er tydeligt, at den har været tændt i drengene, siden de først begyndte at producere og rappe. Godsbanen har længe vist sig at være det perfekte sted for kreative sjæle i Århus og skaber et naturligt samlingspunkt for alle dem, der gerne vil kunsten, håndværket og musikken.

Men den frie tilværelse ved siden af togskinnerne har siden starten været truet, for i baggrunden af de stablede containere lurer udstykning til parkeringsanlæg og dyre lejligheder til generel forvirring og frustration hos de lokale. Heldigvis er tovtrækkeriet med kommunen ikke helt ufrugtbart, da Godsbanen har fået lov til at blive liggende nogle år endnu. Og dette er til stor lettelse for drengene, der bruger området som det kreative frirum, som det siden starten har været for Århus’ indbyggere.

Musikken forsyner ikke helt endnu

Ligesom så mange andre begyndende labels er drengene ikke forsynet økonomisk af musikken endnu – i hvert fald ikke alle sammen. Eddy og David arbejder som instruktører i Rapakademiet, der er et kommunalt støttet musikprojekt i Århus, hvor de underviser i kunsten at producere musik med diverse produktionsprogrammer.

Med over 200 tilmeldte unge mennesker er det et givende job og samtidig en ekstraordinær måde at have en finger i jorden, hvad angår den musik, som ungdommen lytter til. Både Eddy og David roser samtidig de unge, spirende talenter, som blandt andet tæller I$WAAL og den dugfriske, aktuelle Young Juu, der med bangeren “Kender Ham Godt” har skabt gadens helt store hit – et hit, som Eddy har produceret.

»Det handler om at samle nogle unge sammen ude fra udsatte områder og få dem til at lave noget kreativt i stedet for at rende rundt på gaden. Det er så blevet til, at vi har 200 tilmeldte i Århus, og det er bare en fed mulighed for de unge at komme og få noget gratis studietid. Og der er netop mange af dem, der har problemer i baglandet, som de lige kan få en pause fra, og i stedet følge deres drøm. Nogle af mine elever er fucking sindssyge. De bliver 100p de næste store rappere,« fortæller Eddy.

Drømme højere end volumen

Ambitionerne om at kunne dyrke sin passion på fuld tid, blev i studiet beskrevet som et ønske om at lave en ustoppelig musikfabrik, som på gruppens egne præmisser kan producere, udgive og spille lige det, de gerne vil. Også selvom det ikke er PR og marketing, der er deres stærke side. Gennem gammeldags promovering fra mund-til-mund og fede plakater rundt omkring i hele byen har 8KILO formået at arrangere fester og koncerter i hele Århus, og det er ikke et sjældent syn at høre Louie Duffelbags tunge rap eller Danielos urbane rim fra Soundboxes i parkerne om sommeren.

Dog er det sådan, at hvis man vil tage tingene videre til det næste niveau, så kræver det en vis form for struktur, og det er efterhånden gået op for crewet, at det er noget, de mangler. Derfor har det været vigtigt for holdet strømline ambitionerne for at finde ud af, hvad planen helt præcist er.

»Jeg tror, at vi har haft brug for at gå tilbage til tegnebrættet: Hvad er vores produkt egentlig, og hvad vil vi gerne opnå? Det er rigtigt fedt at stå foran 100-150 mennesker, som er vores venner og folk, vi kender, men for at række videre bliver vi nødt til at træde et skridt tilbage og tænke: “Okay, hvordan kan vi lave en udgivelsesplan?” 8KILO er jo ekstremt ustruktureret. Vi er jo bare en flok venner, der hygger os. Derfor har det været vigtigt at trække os tilbage og finde ud af, hvad vi gør herfra, « forklarer Eddy.

Historien om 8KILO starter i grunden på samme måde som så mange andre indielabels. Det, der dog adskiller nyopstartede labels fra hinanden, er deres ambitionsniveau og viljen til at arbejde for drømmen, og det er der ingen tvivl om, at 8KILO oser af. De elsker det, de laver, og de er konsistente til at ligge hårdtslående tracks ud, spille formidable koncerter, og rep’e deres hjemby. Og hvad mere kan man egentlig forvente af et rapcrew?

Lyt til 8KILOs seneste udgivelse, Kilo Tapes, Vol 1.

(Foruden de syv medvirkende i artiklen består 8KILO også af rapperen MAC ATTACK og Magnus Flyvholm Damgaard, der laver visuals og artwork for 8KILO – de var dog ikke til stede på dagen.)

Fotos: Rasmus Eriksen