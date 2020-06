Meryem Aboulouafa: Meryem

Selv hvis jeg lyttede i tusinde år, ville jeg aldrig blive træt af Meryem Aboulouafa stemme. Ekspressiv, sørgmodig, følelsesmættet og dog kontrolleret med kun den mindste lille krølle her og der. Og så er den fuldstændig ren. Krystalklar. Og det er egentlig rimelig umoderne; tidens mest succesfulde sangerinder holder ikke ligefrem tilbage med fraseringerne. Ofte synes det mest at handle om, hvor højt man kan synge flest oktaver på kortest tid, og resultatet kan være noget… anspændt. Aboulouafas stemme er noget nær den diametrale modsætning, og på hendes debutalbum, Meryem, er det netop denne rene stemmeføring, der er i centrum.

Aboulouafa er født og opvokset i Casablanca i Marokko, og landets komplekse geopolitiske historie, med fransk, arabisk og nordafrikansk sprog og kultur i hovedsædet, kommer naturligt til udtryk både i musik og stemme. Men der er bestemt også såkaldt ”vestlig” indflydelse at ane, hvad end det så præcist betyder, og Aboulouafa synger også fortrinsvis på engelsk. Og således åbner hun sin plade med ”THE FRIEND”, en drøm af et drømmende, svævende, let og blødt popnummer. Små dråber af elektronisk orgel punkterer de pulserende synthesizers og i midten snor Aboulouafa lytteren om sin lillefinger med den her tryllebindende stemme. »I fall and I stand up/ I fall and I stand up/ I fall and I stand up« nærmest messer hun, mens hun også på et underliggende spor og med spoken-word poetisk præcision, beder for retfærdighed og fred i en urolig verden. Førstesinglen ”Breath of Roma” tilføjer pladen et nyt lag med klassiske instrumenter som tværfløjte og klaver – begge klæder stemningen og stemme og bliver hængende pladen ud – og tredjenummeret ”Deeply” tilføjer store, dramatiske violinstrøg til Aboulouafa melankolske, melodiske vokal. Melodien finder vi nemlig kun i hendes stemme; elektronik, tangent eller blæs – det hele akkompagnerer, stemmen er solisten.

Pladen er fortrinsvis et studie i atmosfærisk og nedtonet pop, men der er bestemt også plads til de lidt mere uptempo numre. På ”Say the Truth and Run”, der ligger midt på pladen, skrues der op for både tempo og elektronik, og det giver anledning til at opleve Aboulouafas stemme i en ny sammenhæng. Det mere moderne udtryk står i ganske interessant kontrast til de lange, bølgende toner af vokal. Et nummer som ”Fighting” kunne nærmest betegnes som en blid form for R&B med sit fremtrædende, duvende baggrundsbeat, og ”Welcome Back to Me”, pladens næstsidste nummer, ulmer rebelsk og glohedt før en stille eksplosion af håndklap og percussion sætter ind.

Meryem er en virkelig smuk debutplade, der på fineste vis formår at fremvise den talentfulde Aboulouafas musikalske talenter. Hvert nummer er skrevet med omtanke, retning og forståelse for egen stemme, og kan måske bedste beskrives som en rolig, elektronisk popperle. Hun har ingen intensioner om at ”make waves” som man siger på engelsk. Selv på hendes mere uptempo numre forbliver hun kontrolleret.

Kun et enkelt lille aber dabei: et så kontrolleret udtryk kan godt gå hen blive en tand kedeligt i længden. Et nummer som ”Èvanouie” er så smukt, så smukt men også langsommeligt og slæbende og ja, en smule kedeligt. Der flirtes lidt med tværfløjten igen, men trommerne er basale og tempoet er urinspirerende. ”The Accident” lider lidt af samme syndrom, men går dog i en form for musikalsk brand et sted i midten med harmonika, dramatisk klaver og en bølge af fængslende fraseringer. På begge numre træder det musikalske akkompagnement så meget i baggrunden, at det næsten forsvinder, og selvom Aboulouafas stemme aldrig i sig selv bliver kedelig at lytte til, så bliver det samlede udtryk en smule blodfattigt. Her savner man simpelthen saft og kraft og, ja, risikovillighed. Men man skal også huske på, at det her er en debutplade – og af en debutplade at være er Meryem en ganske vellykket en af slagsen. Det bliver spændende at følge hendes videre udvikling.