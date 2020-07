Mrs. Piss: Self-Surgery

Det er ikke noget hverken elegant eller raffineret over Mrs. Piss. Det er mere bare primalt og tonsertungt muskelsvingende derudad. Det virker på enkelte numre som ”Knelt” og ”You Took Everything”, sidstnævnte med en genial goblinagtig hysterisk stemme bag leadvokalen på omkvædet, men generelt finder jeg det sgu lidt enerverende i længden. Hvis jeg nu havde været ude for en seriøs sviner i trafikken f.eks., kunne jeg MÅSKE overveje at sætte Mrs. Piss på, for at blive bekræftet i, at vrede er en stærk følelse, der giver en eller anden for for adrenalin kick i hjernen. Men ellers tror jeg ikke, at det er et album, jeg kommer til at høre mere.

Så hvorfor ikke starte med slutningen? Lade de sidste blive de første, so to speak. Med nummeret der bærer samme titel som bandet, nemlig “Mrs. Piss”. Afslutningsvis, efter bare 18 minutters hårdtslående spilletid trækkes linjerne i den grad op, og vi får måske et fingerpeg om intentionerne med albummet: »Said “Don’t you fuckin look at me”/ This bitch is not your problem/ Said “I’m a pistol, baby, a pistol when i’m loaded”/ I see you tryin’ to keep control/ I see you tryin’ to tame me/ Didn’t your mother ever teach you, pig?/ You’re never gonna take it from me// Yeah, in the shit/ Sacrosanct, Mrs. Piss/ Yeah, in the shit/ I’m sacrosanct, I’m Mrs. Piss«

På den måde er det måske nok en tiltrængt knytnæve i fjæset på denne (stadigt) maskulint drevne verden. De første fire numre handler om den måde Wolfe og Gowrie ser kvindeundertrykkelsen på (»I’m bathing in the filth of the world« fra nummeret “To Crawl Inside”, »Cut-up and burned/ ugly and everyone knows it/ i’m a circus freak in your arms/ a downer surrounded by uppers« fra “Downer Surrounded by Uppers”, »Tired of apologizing/ ooh I think I know what this is/ This world’s a mess just like my head/ can’t hear you through your delusions« fra “Knelt” og »I’m a loser in your world/ … /My name is shit« fra “Nobody Wants to Party With Us”), før de tager bladet fra munden på nummeret “M.B.O.T.W.O” der står for: Mega babes of the wild order: »The time for pleasantries is over/ and from my spit a flower will bloom/ I’m a truck-driving woman/ and I live by the code of the road// Mega babes of the wild order«

De to bandmedlemmer Chelsea Wolfe (vokal og guitar) og Jess Gowrie (trommer, guitar, bas og programmering) kender hinanden fra tidligere. De har haft bandet Red Host sammen og udgivet EP’en UNCLEAN i 2008, selvom det er meget svært at finde konkrete oplysninger om den begivenhed. Deres veje skiltes, indtil Gowrie blev trommeslager i Wolfes band og medvirkede på Hiss Spun-albummet fra 2017 og den efterfølgende turné, der også bragte Chelsea Wolfe til Roskilde Festival i 2018. De to begyndte at brygge på nyt materiale sammen og har nu udgivet dem under det frappante og ærefrygtindgydende navn Mrs. Piss. Konceptet med bandet er, at de i fremtiden vil invitere andre kvinder til at deltage. Som det ser ud nu har vi albummet Self-Surgery at forholde os til.

Og det er et album, der er ret specifikt i sin henvendelse til folk der i forvejen nyder denne type musik. Og selv om jeg er ret vild med dele af Wolfes bagkatalog og i særdeleshed hendes seneste album, Birth of Violence fra sidste år, som vi af uransalige årsager fuldstændig overså her på sitet, ja så siger Mrs. Piss mig ikke rigtig noget. Men tag en lytter og find ud af, om du eventuelt er i målgruppen.