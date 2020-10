Bully: Sugaregg

»God is lying every day/ He pins me down strips my faith/ Okay, I had none, but I’m angry/ And I want someone to blame« Alicia Bognanno, primus motor for og eneste faste medlem af det amerikanske alternative hardrock-band Bully, behøver egentlig ikke fortælle os, at hun er vred, for det kan høres. Det kan høres her på ”Add It On”, åbningsnummerets på Bullys tredje plade Sugaregg, og hele albummet er fedtet ind i vrede og forvirring og forkvaklede følelser, og der lægges ikke fingre i mellem – hverken musikalsk eller lyrisk. Men det er faktisk bare pissefedt, at vreden på den måde bliver italesat. Ja, jeg er vred, og jeg er vred på Gud, også selvom jeg ikke tror på ham, for jeg har brug for at være vred på NOGET.

Der er så sindssygt meget at tage fat på på det her album, at det er svært overhovedet at starte et tilfredsstillende sted. Skal vi fortsætte med Gud? Lad os. »God has lied to you/ God has lied to you« fræser Bognanno igen og igen på ”Like Fire”, en rocket ballade, der stråler af californisk sol og nedrullede vinduer i gamle biler. Det handler om at være så høj, at man ikke kan komme ned igen, men ikke på den fede, euforiserende stoffer-måden; »It was euphoric/ I felt so high/ Could’ve took my life/ Couldn’t tell you why«. Selvmordstanker serveret så nøgternt, at man knapt når at opdage dem, før de er væk igen. Det er så underlig bittersødt og tragisk og, fornemmer man, bare sådan at det nu engang er.

Gud kan man ikke stole på, men kærligheden? Tosomheden, de store følelser? Den, de, er bestemt ikke afgåede på Sugaregg. Men det hele er noget rod; grimt og fucked up, og ingen synes at kunne finde ud af noget som helst. Og numrene ligger som perler på en snor, den ene hardrock-kærlighedshymne efter den anden. Det starter med ”Prism”, pladens fjerde nummer, som kryber ind under huden med et helt vidunderligt smukt billede; »Ooh, the sun hits a prism/ Ooh, your ghost in my kitchen«. Solens ulidelige stråler rammer prismen og oplyser fortidens spøgelse, som var vedkommende lige dér, i mit køkken. Og det gik ellers lige så godt, ikke? Og jo så alligevel ikke: »Just keeps coming up, I was close, almost in the clear/ Was holding on for what? Just keeps coming up«. Tempoet er sænket, søvnigt, slæbende, som når man er tynget af fortid. På ”You”, der ligger i direkte forlængelse, bobler selvindsigten lige under overfladen; »And if it feels right/ Doesn’t matter how bad it sounds/ The pleasure’s all mine/ Pain is all mine when you’re around«. Man ved det godt. Det hele lyder af helvede til, men det føleles så godt, at man tager smerten med et smil. For smerten er min, mit ansvar. Men man ved det godt. »No good, I know it/ This is no good, I know it«. Straks efter får man for alvor smækket sagens natur direkte i ansigtet: »But why would I have called you/ If I didn’t want to?/ Stumbled through your door/ Because you know I want to« råber Bognanno desperat. Åh, man kan sgu næsten mærke det på sin hud. Frustrationen over at falde i det der forbandede sorte kærlighedshul fordi man ikke kan lade være. Fordi man har lyst. Stevie Nicks sagde det muligvis bedst: »Drowning in a sea of love/ Where everyone would love to drown«.

Bognanno er ikke Nicks (fordi hende er der kun én af), men på Sugaregg finder man en vildskab og en ærlighed i hendes frustrerede tekster, som parret med hardrock med 200 km/t formår at få sin lytters velfortjente opmærksomhed. Bully skylder Courtney Love og Hole meget, det står soleklart fra første strofe og første skrig, men Bognanno formår sang efter sang at gøre Bully til sit eget projekt, der løfter en arv men aldrig bare kopierer. Der er nik til #metoo (”Not Ashamed”) og opgør med skyld, skam og forventninger (”Every Tradition”) og en hel masse andre frådende følelser, som du skal gøre dig selv in tjeneste at lytte til.