Spillage Village: Spilligion

EarthGang og JID var de bærende kræfter, da Spillage Village blev til i 2014. Gruppen har siden da udviklet sig til et kollektiv af rappere, sangere og producerer, primært fra Atlanta. Spilligion er debutalbum for R&B/hip-hop-kollektivet, og blandt de medvirkende er den dynamiske energi-duo EarthGang, Atlanta-rapperen JID og R&B-stjernen 6LACK, der alle sammen har oplevet stor succes inden for hver deres genre. På Spilligion tackler kollektivet deres tid i covid-isolation, politibrutalitet og som albummets titel antyder også religion – størstedelen af sangene på albummet har nemlig en religiøs øremærkning.

Det er ikke længe siden, at EarthGang og JID senest gjorde sig bemærket på et lignende kollaborativt-album – de er nemlig også en del af J.Cole’s pladeselskab, Dreamville Records, der i 2019 udgav det grammy-nominerede album, Revenge Of The Dreamers III. Albummet bød også på gæsteoptrædener fra øvrige Spillage Village-medlemmere 6LACK og Mereba og produktionskredit til Hollywood JB, der er krediteret som styrmand bag Spilligion.

Spilligion skal også nok modtage sine meritter, for projektet er et interessant dyk ned i en stor pærevælling af forskellige artister, der langt hen ad albummets 50 minutters spilletid kompenserer hinanden. Men det virker meget til, at der er et niveau-hierarki indfundet blandt kollektivets medlemmer.

Det er ingen overraskelse, at EarthGang-drengene og JID har en helt speciel kemi, da de har lavet musik sammen siden deres universitetstid. Kemien er tydelig at spore på Baptize, der blev udgivet som albummets anden single. Det er er hårdtslående rapnummer med et simpelt, men dystert omkvæd leveret af Johnny Venus, det ene af de to medlemmere af EARTHGANG-duoen:

»I’ma baptize niggas, let’s get baptized

I’ma baptize niggas, let’s get baptized

‘Bout to baptize niggas, let’s get baptized (Yeah, uh)

I’ma baptize niggas, let’s get baptized«

JID supplerer med et fedt vers med karakteristiske ordspil og kløgtige rim, hvilket er noget han har gjort sig umanerligt populær på de seneste år:

»How you get money and act as if poverty’s past tense? We see bad shit happens, but what happens to bad shit«

er et godt eksempel på JIDs kløgtighed, når det kommer til samfundskritiske rim.Outroen af Ant Clemons er også værd at nævne, da det er med til at højne nummeret. Det minder lidt om en fusion af Kanye West og Frank Ocean, hvilket bestemt skal anses som en positiv ting.

Nummeret bliver fulgt op af PsalmSing, der byder på lidt af et stilskifte. Sangen bliver båret af Mereba, en dygtig ung singer-songwriter, hvis bløde vokal og akustiske guitar skaber en stemning, der giver et miks af R&B, gospel og lejrbålshygge. Mereba synger sig ind i hjertet på en, og på nummeret End of Daze viser hun også hendes færdigheder, når det kommer til at fyre et kort, men godt vers af:

»It’s been like apocalypse since I was on the teat

Reagan worked for Satan how he preyed upon the meek

Ask too many questions, do you work for the police?

They took brother Nipsey, what a pity for the streets«

End of Daze var første single i opløbet til albummets udgivelse, og det har været et glimrende valg, for singlen er ikke kun et udstillingsvindue for Mereba, men også en magtdemonstration fra de bærende kræfter især. Både Johnny Venus & Doctur Dot, de to EarthGang-gutter, leverer overbevisende præstationer, og JID reflekterer over verdens ende på hans helt egen charmerende måde. Det afslører desværre også hæmskoen ved projektet, for det er svært at komme udenom EarthGang og JID på hele projektet. De overskygger på End of Daze især mindre prominente navne som Hollywood JB og Jurdan Bryant, der begge to viser potentiale på noget spændende, men ikke helt rammer samme niveau som de etablerede navne.

Nummeret Mecca, en hyldest og kærlighedserklæring til det afrikanske kontinent og resten af verden, er endnu et musikalsk højdepunkt på albummet, og det er ikke overraskende, hvem der står bag nummeret – selvfølgelig er det JID og EarthGang. Det er lidt synd, når man bliver mindet om, at supergruppen også tæller en R&B-stjerne i form af 6LACK, men numrene (Oshun & Cupid) han medvirker på er desværre blandt de mest forglemmelige, hvilket trækker projektet en smule ned i kadence.

Nummeret Judas byder på gæsteoptrædener fra Chance the Rapper og Buddy, samt interpolationer af Ray Charles’ Hit the Road Jack og I Got a Woman. Et lidt rodet nummer med et skippende beat, men Chances gæstevers er et friskt pust og byder på noget af det, som mange af hans mest inkarnerede fans savnede på det seneste udspil fra ham, The Big Day.

Spilligion har utvivlsomt en hel del gode oplevelser, og man kan tydeligt ane det stærke fællesskab, der har været forbundet med arbejdsprocessen. Dog er der bare til tider for stor forskel i niveau mellem de mange bidragsydere. Spilligion er dog et grundigt lyt værd.