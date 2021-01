Fredagssinglr’: Alison – Headspace

På det, der er danske Alisons første singleudspil forud for deres debut-EP, som udkommer senere på foråret, emulerer kvintetten lyden af lounget jazzpop i et knap så fjernt ekko af 90’erne. Fundamentet for “Headspace” – som nummeret mere præcist hedder – lægges i et analogt-møder-digitalt-lydunivers som afrundes af et gennemført og velpoleret udtryk, der helt klart er et produkt af medlemmernes baggrunde fra i særdeleshed RMC og Berklee.

På tekstfronten tager Alison imidlertid udgangspunkt i en fiktiv fortæller af samme navn, hvis strøtanker og anskuelse af verden omkring hende skaber bandets tekstunivers. I løbet af “Headspace” bearbejder hovedpersonen således indadskuende og tungsindigt sit eget behov for et mentalt frirum – uden at selve fortællingen bliver decideret melankolsk.

Modvægten hertil er nemlig et langt mere opløftende og bekymringsfrit omkvæd, der følger alle de klassiske popdyder og til slut stempler ud efter tre-et-halvt minuts varighed. En idéel forsmag på resten af Alisons kommende EP.

——————————-

“Headspace” er udgivet 15. januar, singleopfølgeren “Lifetime” udkommer i slutningen af februar, og Alisons debut-EP får release i løbet af april.