Fredagssinglr: Black Ethics – Valid

Den punk-inspirerede rock-duo, Black Ethics, er klar med deres første single, “Valid”. Singlen udgives i dag den 12. marts og er første single fra deres kommende debut-EP, Kiss Forever, der udkommer den 28. maj.

Black Ethics er Casper Blond og Mathias Risager, som har spillet sammen siden gymnasiet og nu er klar med et nyt projekt, som ifølge dem selv er fyldt med modsætninger og kontraster. Som Casper Blond beskriver det:

»Vi lever i 2021, og alting er blevet gjort. Alting er blevet hørt, alting er blevet hadet og elsket. Og vi er så latterligt trætte af det samme, intetsigende, små-kapitalistiske nonsense. Så hvorfor ikke tage noget rustent jern og pakke det ind i velour dug og prøve at gøre noget spændende med det i stedet?«

Nummeret lever i nogen grad op til forventningerne om en kontrastfyldt oplevelse og endog en anelse forvirring, for er vi røget en tur tilbage til 90’erne? De lidt plastiklydende trommer afslører, at det er vi ikke. Nummeret slås an med et 90’er-guitartræk, som skyder gennem årene og og minder kroppen om de forpinte teenageår, som de netop skriver i pressematerialet, og nysgerrigheden bliver vækket. Det er shoegaze, det er dæmpet vokal, hvor guitarerne er i front og bringer nummeret frem, det er Psyched Up Janis, The Jesus and Mary Chain, og det er harmonisk uden at være kedeligt. Enkelte steder steder, især mod slutningen, er vokalen flerstemmig og giver de rå guitarflader den lovede kontrast.

‘Valid’ handler ifølge duoen om de flygtige relationer, man kan have til et andet menneske – om følelser der kommer og går:

»Det er en sandhed, når en person erklærer overfor et andet menneske, at de kan lide dem. Hvis de så 14 dage senere ikke længere har det sådan, så er det, som de oprindelig har sagt, stadig en sandhed – men den er ikke gældende længere: ”Tell me a truth that is not valid anymore’«, fortæller Casper Blond.