Undertoner søger skribenter

Har du en passion for musik, som du brænder for at formidle? Drømmer du om at interviewe danske og internationale kunstnere? Vil du gerne udvikle dine skrivetalenter på et etableret medie for frivillige ildsjæle?

Så skal du spidse ører nu – uanset om du brænder mest for at anmelde eller for at interviewe.

På Undertoner søger vi nemlig nye frivillige skribenter. Vi er et musiksite, der har eksisteret siden 2003 og som er 100 % drevet af frivillige ildsjæle, der alle har en kærlighed til god musik. Som skribent på Undertoner vil du opleve, at der er højt til loftet – vi skriver om alt fra Beach House til Astrid Sonne og Run the Jewels, og hellere det smalle frem for det brede. Du vil få masser af muligheder for at prøve dig selv og dine egne kundskaber af. Vores skribenter skriver både lange og detaljerede albumanmeldelser, de skriver koncertanmeldelser med massere af underfundige reportageelementer og så får de jævnligt chancen for at tale med deres idoler til interviews.

Hvad kræver det så at være skribent på Undertoner?

Det bestemmer du stort set selv. Da alle arbejder frivilligt, stiller vi ingen krav om, at du SKAL aflevere x antal artikler om måneden. Men det siger samtidig sig selv, at vi helst vil have aktive skribenter. Så regn med cirka to artikler om måneden, og så skyder du ikke helt ved siden af.

Hvad kvalificerer mig til at blive skribent?

Du behøver hverken at have læst på musikkonservatoriet eller have memoriseret hele David Bowies diskografi – så længe du bare elsker musik, og har en holdning til hvad der fungerer og ikke fungerer – og kan argumentere for det. Derudover er det en fordel, hvis du behersker det danske sprog og kan skrive med både vid og bid. Du er dog ikke overladt fuldstændig til dig selv. Vi har et hold af engagerede redaktører, som altid bestræber sig på at give feedback på artikler og anmeldelser.

Det lyder jo fortrinligt! Hvordan kommer jeg i gang?

Send en mail til simon@undertoner.dk med dine kontaktoplysninger samt en kort beskrivelse af din baggrund og motivation for at være med ombord. Vigtigst af alt – send meget gerne et par ord om dit forhold til musikken og hvis du har en yndlingsgenre. Så ved vi nemlig, hvilket album vi skal sætte dig til at lave en prøveanmeldelse af. Når du har lavet prøveanmeldelsen, vil en redaktør gennemgå den sammen med dig og komme med feedback samt en vurdering af, hvorvidt samarbejdet kan fortsætte.