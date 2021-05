Baby In Vain, 23.05.21, Pumpehuset, København

På Pumpehuset blev See Through endelig eksponeret for det livepublikum, som pladen fuldt ud fortjener. Efter at have banket rusten af leverede Baby In Vain heldigvis også en koncert, der levede op til pladens meritter.

Efter det afbrudte koncertår 2020 og den udskudte start på dette års koncertsæson er der ingen skam i, at der kan være lidt rust i maskineriet, der skal rystes væk, når man stiller sig op foran en udsolgt sal og igen skal forsøge at bringe den i rockekstase.

»Vi har ikke set så mange mennesker samlet på ét sted i 100 år – og jeg tror også, at vi i aften har fået mere motion end på noget tidspunkt i de sidste to år,« jokede Andrea Thuesen i hvert fra scenekanten blot få numre inde i aftenens koncert med Baby In Vain – velsagtens den første rigtige spillestedskoncert siden gruppen udgav sidste års anmelderroste plade See Through.

Hvis Baby In Vain følte sig rustne forud for koncerten, så valgte de en ekstremt proaktiv tilgang til at få gang i systemet. Fra det første anslag til åbneren “Be My Baby Now” bragede ud af anlægget på Pumpehusets store scene var det slående, hvordan bandet kastede nærmest alle værktøjer fra rockens store værktøjskasse i hovedet på publikum.

Fra scenekanten kastede Lola Hammerich sig ud i den ene virtuose guitarsolo efter den anden, når hun ikke havde travlt med at powerslide henad scenen. Benedicte Pierleoni var alt andet end blid ved trommesættet, der fik en tur, som om, at der var nogle heftige frustrationer, der skulle tæskes ud på det – alt imens Andrea Thuesen med stram guitarføring holdt bandets melodiske grunge på rette spor.

Hvor See Through – der blev kåret til årets bedste danske album sidste år af Undertoners redaktion – åbnede Baby In Vains lydunivers op og viste nye, blødere nuancer, så var der skruet gevaldigt op for støjniveauet, da sangene blev fremført live. Til at starte med føltes det nærmest en anelse fremmedgørende for mig, at der blev rocket så hårdt igennem på scenen, mens jeg var hensat til min plads på de sirlige stolerækker oppe foran scenen – uden rum til at give tilbage i samme grad.

Men gradvis blev jeg heldigvis hevet med ind i koncerten igen, godt hjulpet på vej af, at det indledningsvist lettere sumpede lydbillede klarede gevaldigt op efter et par numre. Omtrent midtvejs i koncerten indtraf det forløsende øjeblik, da den sublime indieballade “You Don’t Have To Pretend” landede som et stemningsmættet pusterum. Selvom Baby In Vain fuldt ud mestrer støjende fræserrock som på ”Koreografi”, så var det under det førnævnte bittersøde nummer, at jeg pludselig fik gådehuden at føle på den der særlige måde, som indimellem sker, når man oplever musik fremført live.

Det var tydeligt at mærke, at trioen havde glædet sig til at få lov til at fremføre de nye sange for et publikum. Derfor var det også glædeligt, at Baby In Vain fik mulighed for at spille noget nær en fuld koncertlængde på trods af, at de egentlig åbnede aftenen for The Entrepreneurs – det fortjente musikken nemlig. Publikum var også med hele vejen og undervejs lød der adskillige opmuntrende tilråb fra de langborde, der havde transformeret Pumpehuset fra tætpakket spillested til tysk bierstube-møder-koncerthal i Covid-restriktionernes navn.

Efter den overrumplende start og den lidt blødere midte, som også talte den afmålte og melankolske ”2019” – et nummer der blev dedikeret til »verdens værste år … indtil universet gav os en kæmpe lussing« – sluttede Baby In Vain stærkt af med at forkæle os med endnu sublim støj. Ja, Lola Hammerich så nærmest ud til at kæle for den guitarfeedback, som hun igen og igen fremkaldte fra forstærkeren. Og på “Million” viste bandet, at de behersker den velkendte dynamik med skiftevis stille og støjende passager til punkt og prikke, så det var umuligt ikke at sidde og rykke rytmisk med nakken i takt til nummeret.

Når man udgiver et så anmelderrost værk som See Through, så sender det også forventningerne i vejret. Men selvom det mere afmålte rockudtryk fra See Through stadig skinnede igennem i adskillige af de mere melodiske passager, så stod det klart efter aftenens koncert, at Baby In Vain intet har tabt af det rå og ekspressive udtryk, der altid har været bandets varemærke. Tværtimod fremstod netop det rå og støjende endnu mere effektivt, netop fordi bandet har føjet endnu flere redskaber til deres velvoksne værktøjskasse – og derfor blev de tårnhøje forventninger også indfriet til aftenens koncert.

Fotos af Mathias Kristensen.