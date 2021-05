Fredagssinglr: Firs – Vægtløs

Vi behøver ikke blive ved med at vade rundt i det »tabte« musikår 2020 – men det er pokkers svært at lade være, især nu hvor sommerens festivaler endnu en gang er blevet tildelt et banesår af den pandemi, som har vist sig sværere at blive kvit med, end man kunne have håbet.

Desto mere glad i låget bliver man, når der kommer et dansk band som Firs dumpende forbi og beviser, at det sidste halvandet års svære tid for musikbranchen ikke har kunne sætte en dæmper for en rivende udvikling. Bandet nåede nemlig akkurat at fejre udgivelsen af deres første EP, Det svimler, i februar 2020, før Danmark og verdenen lukkede ned. Den stilstand mærker man dog ikke på “Vægtløs” fra bandets seneste EP, Showet for evigt.

Hvor Det svimler viste lovende takter, så tager Firs et stort spring fremad med Showet for evigt, der viser nye nuancer af bandets dansksprogede postpunk-æstetik. Her taler vi altså om postpunk, der trækker tråde tilbage til den helt gamle skole. Det føles næsten, som om at bandet har hældt en portion Kliché og et skvæt tidlig TV2 i en blender, tilsat en gavmild håndfuld nymodens krydderi og så ladet Nis Bysted (Iceage, Cancer, Baby in Vain & Choir of Young Belivers) agere mixer og sende strøm igennem kontakten.

Singlen ”Væstløs” er en herligt vuggende og tømmermændstung sag, hvor forsanger Mathias Winther Kjeldsen med basdyb vokal dagdrømmer om at give slip for at opnå den dér flygtige og momentane følelse af rendyrket lykke. Men undervejs melder tvivlen sig – er jagten efter den vægtløse lykkefølelse egentlig frihed eller virkelighedsflugt?

Du bør dog ikke snyde dig selv for at give resten af Showet for evigt et lyt, for de fire sange stritter i vidt forskellige retninger. ”I vakuum” er eksempelvis en punket og kaotisk energiudladning, mens titelsangen er en kæk sag, hvor både den vrængende knæk-vokal og de skiftevis vuggende og hvinende instrumenter går op i en højere enhed.

Forsanger Mathias Winther Kjeldsen fortæller om EP’en, at den handler om, »når de i grunden ret ligegyldige hverdagsproblemer blæses op på et interstellart niveau, og når kloden nærmer sig sit smeltepunkt, og vi lettet forlader skuden, som var det et dysfunktionelt parforhold.«

Foruden Winther Kjeldsen består Firs af guitarist Søren Stensby og bassist Michael Vitus. Sammen med EP’en udgiver bandet derudover en håndskrevet nodebog med tekster, akkorder og melodier. »Så kan folk altid gribe en guitar og spille musikken selv,« forklarer de.

“Vægtløs” og EP’en Showet for evigt er udgivet 7. maj via Sorte Plader.

Hvis du gerne vil opleve Firs live i den nærmeste tid, skal du være så heldig at have billet til den udsolgte koncert med Patina på Hotel Cecil 8. maj, hvor Firs agerer support. I skrivende stund har de nemlig ikke andre koncerter planlagt, men mon ikke de snart skal ud og fejre EP-udgivelsen, når Koncertdanmark så småt åbner op igen?