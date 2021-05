Primavera Sound udvider til to weekender i 2022

Festivalsommeren 2021 er for længst dømt ude, og allerede nu kigger vi derfor fremad mod næste år.

I Barcelona har Primavera Sound – som vi her på Undertoner har dækket i 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 og 2018 – allerede offentliggjort deres program for 2022. Den catalanske festival har således valgt at kompensere for to forsømte somre ved at afholde mere end 500(!) koncerter på 11 dage.

Størstedelen af koncerterne fordeler sig på to udgaver af den traditionelle weekendfestival, som løber af stablen 2.-4. juni samt 9.-11. juni. I løbet af den første weekend kan festivalgæsterne opleve kunstnere som Pavement, Slowthai, OM og Black Midi, mens den følgende weekend kan bruges i selskab med blandt andre Squid, Big Thief, Run The Jewels og Angel Bat Dawid. Enkelte hovednavne som Massive Attack, Tame Impala og Gorillaz spiller desuden begge weekender.

Resten af programmet bliver spredt ud over 150 venuekoncerter rundt omkring i Barcelona til Primavera a La Ciutat fra 5.-8. juni, hvor navne som Sons of Kemet og Iceage kan opleves i mere “intime” rammer for et begrænset antal publikum.

Hele programmet for Primavera Sound 2022 kan i øvrigt findes lige her samt i plakatform her.

Har man allerede billet til enten 2020 eller 2021-udgaverne af Primavera Sound, er man automatisk sikret adgang til én af weekendfestivalerne samt alle Ciutat-koncerterne. Man vil desuden have mulighed for at opgradere sin billet til at omfatte begge weekendfestivaler.

Der åbnes for opgraderingsmuligheder samt billetsalg 1. juni.