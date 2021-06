Fredagsinglr: Rigmor – Hvad med dig selv

Med deres gåsehudsfremkaldende koncertoptrædener og den yderst vellykkede EP Rebel bag sig har Rigmor allerede taget de første himmelstormende skridt mod toppen af listen over de mest spændende, nye danske bands. Derfor kommer det ikke som nogen stor overraskelse, at bandet nu pusler med et decideret debutalbum. Selvom udgivelsesdatoen endnu ikke er sat, så er det første singleudspil netop landet, og ”Hvad med dig selv” indikerer, at gruppen absolut stadig er værd at følge tæt.

På Rebel var teksterne inspireret af Michael Strunges digte, og selvom det ikke eksplicit er tilfældet på ”Hvad med dig selv”, så har tekstuniverset stadig en simpel og uafrystelige poesi over sig. Sarah Wichmann vender og drejer de korte tekstfraser med sin alsidige vokal, så de først fremstår helt sarte og sårbare, men siden tager til i styrke, mens hun sætter fingeren på den præstations- og sammenligningskultur, som nutidens ungdomsgenerationen konstant bevæger sig i.

»Men hvad med dig selv / Og alt det du gerne vil være / Som er så svært for dig at være / Et råb om hjælp / Forklædt i nattens løgne / Men de vil glemme dig,« lyder omkvædet, der står som singlens centrale element. Undervejs demonstrerer Rigmor, at de virkelig mestrer kunsten i at opbygge deres sange. Først ledsages omkvædet af sagte og melankolsk instrumentering, men siden eksploderer lydsiden i hvinende guitarspil, der virkelig komplimenterer tekstens indebrændthed og weltschmerz.

Om singlen udtaler bandet selv, at de gerne vil medvirke til at nedbryde tabuet omkring det perfekte liv, som det er blevet så vigtigt at projicere til omverdenen, at man lever:

»Vi bliver selv meget påvirket af det ideal, vi bliver præsenteret for i mediebilledet og på sociale medier. Der eksisterer en underlig sammenligningskultur, som vi ser hverken gavner det mentale helbred eller den sociale struktur, men som i stedet sætter høje forventninger hos unge til at skulle være smukkere, rigere, dygtigere.«

Som skrevet ovenfor er der endnu ikke sat udgivelsesdato på det kommende debutalbum – det er sågar ikke annonceret, hvad albummets titel kommer til at være. Til gengæld fortæller Rigmor, at de forventer at sende yderligere singleudspil fra det kommende album i rotation i løbet af resten af 2021. Hvis de kan holde den høje kvalitet fra Rebel og ”Hvad med dig selv”, så er der altså masser af god musik i vente fra det aarhusianske band – og det kan man jo kun glæde sig over.