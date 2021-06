Fredagssinglr: Animaux Animé – Power

I løbet af forrige sommer begyndte min YouTube-algoritme at opføre sig underligt. Pludselig fik jeg anbefalet alle mulige obskure, synthtunge postpunknumre; fra tid til anden i absolut skodkvalitet båndoptaget fra bizarre 80’er-TV-produktioner, der har ophav forskellige steder enten på Balkan eller i Warszawapagtens hovedstæder.

Det var numre som “Put” med de yugoslaviske gothrockere Morbidi i Mnoći, “Poziv U Raj” fra kroatiske Phantasmagoria eller den fuldstændigt legendariske “Na Zare”, der alle med garanti var at finde på de udslidte kassettebånd, som Andrei og Tomislav lyttede til i deres lysebrune Yugo – hvis den da ellers gad starte i vintermånederne.

Det er her, koldingensiske Animaux Animé kommer ind i billedet. For selvom ingen af bandets fem medlemmer er født i en præ-glasnost verden, emulerer gruppen de samme kolde, sovjet-klingende synthrocklydtapeter. På deres seneste single, “Power”, træder selve rockaspekterne i bandets inspirationskilder imidlertid længere i forgrunden. Guitarfladerne bredes vidt ud over det disco-fængende basriff, mens forsanger Thor Wendtland sørger for den mørke og monotone leverance af skæringens mantra: »Power/ Say my name/ Again and again/ No pain.« Produktionen er også fyldigere og mere tidssvarende end andre moderne darkwave/coldwave-aktører, der både tæller hviderussiske Molchat Doma samt nu hedengangne, københavnske Moth.

“Power” bliver desuden ikke det sidste, man kommer til at høre fra Animaux Animé i løbet af 2021. Som så mange andre bands har de også brugt to omgange med nedlukninger på at være produktive i studiet, og materialet herfra udkommer løbende, selvom visionerne for Animaux Animé strækker sig endnu længere.

»Der har været snak om at inkorporere mere teater og film ind i vores musik, så det minder endnu mere om et kunstprojekt, hvilket altid har været planen,« fortæller bandet til Undertoner.

»”Power” er bare det nyeste lyd, vi kommer ud med, og vi blev enige om, at det passede til den stemning, vi alle følte – og så er det også bare et godt sommernummer.«