Fredagssinglr’: Arushi Jain – Richer Than Blood

Arushi Jain laver fortryllende lydmalerier, der er bygget af flader af modulære synthesizer-klange. Oven på toppen af blide sitar-toner og himmelråbende korflader synger Jain med sin smukke stemme på modersmålet hindustani.

”Richer Than Blood” lyder som en fødsel af et stort øjeblik. Et øjeblik, der kræver al koncentration og opmærksomhed. Et øjeblik, der er så smukt, at man står med gabende mund og bare lytter, mens den storslåede skønhed udfolder sig for ens ører.

Arushi Jain er født og opvokset i Indien. Hun blev trænet som klassisk, indisk sanger på Ravi Shankar Institute for Music and Performing Arts. Senere flyttede hun til USA for at studere computerkodning og blive ingeniør. Under uddannelsen blev hun dog interesseret i at kombinere kodningen med musik. Det ledte hendes interesse mod de modulære synthesizere.

Ubesværet kombinerer Jain i dag sine to kulturelle baggrunde i et smukt sonisk udtryk, der består af lige dele hindustani-kultur og den vestlige, elektroniske eksperimenterende musik. ”Richer Than Blood” er som en traditionel indisk raga med en elektronisk instrumentering. Der går nærmest en lige linje tilbage til The Beatles’ leg med indisk musik på ”Love You To” og ”Within You Without You” eller Laraajis Brian Eno-producerede Ambient 3: Day of Radiance (1980). Bare med den forskel, at det her lyder mindre som nogle blege briteres spirituelle rejse til Indien, og mere som et yderst sammensmeltet udtryk.

Det er især Jains smukke stemme, som fanger ens opmærksomhed. Den er let og i balance med den skønhed, den formidler. Det lyder nærmest religiøst, men er først og fremmest et udtryk for Jains stærke afsæt i den spirituelle raga-tradition. Hun lægger heller ikke skjul på, at hun har taget afsæt i ragaens fokus på tid, ritualer og sæsonernes variationer. Hendes kommende debutalbum, Under the Lilac Sky, er således også skabt til, at man skal høre det i solnedgangstimen.

»Det tidspunkt, hvor solen siger farvel til horisonten, og farverne på himlen bliver en blanding mellem lilla, lyserød og alt derimellem. Der vil dette album lyse mest op,« skriver Jain på sin Bandcamp-side.

Under the Lilac Sky udkommer 9. juli via Leaving Records.