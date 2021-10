Fredagssinglr’: Black Country, New Road – Chaos Space Marine

»Vi har joket med at ville være de næste Arcade Fire, hvilket jo var sjovt nok på daværende tidspunkt. Men nu har vi skrevet et helt album, der lyder som netop dét – straight-up indie,« fortalte Black Country, New Road-forsanger, Isaac Wood, til The Guardian tilbage i februar forud for udgivelsen af deres debut, For the First Time. Og skal man tro singleforløberen til de syv briters næste album, Ants From Up There, som udkommer i starten af næste år, er der helt klart noget om snakken.

På “Chaos Space Marine” er Black Country, New Road nemlig særdeles glade for at læne sig op ad deres folkemusikalske ophav, hvor piano-, violin- og hornarrangementerne fylder mere, end man måske er vant til fra London-gruppen. Men akkurat som på eksempelvis debutens afsluttende nummer, “Opus”, puster de hastige, hvirvlende klezmerrytmer et væld af liv i bandets udtryk, hvilket ikke mindst revitaliserer Woods ofte monotone vokal.

»Det er den bedste sang, vi nogensinde har skrevet,« har Wood selv udtalt om “Chaos Space Marine”, der med sine grandiose passager undervejs tenderer det helt musical-extravagante – og som helt klart giver nye, store forventninger til, hvordan Black Country, New Road kommer til at lyde i fremtiden.

Ants From Up There udkommer 4. februar via Ninja Tune.