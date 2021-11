Fredagssinglr’: Glitchi – WTF?!

Dansk/amerikanske Glitchis genrebøjende hyper-popunivers kan nok give de fleste musikanmeldere hovedpine, når der skal sættes mærkater på hendes udgivelser, hvilket er en stensikker indikator på, at hun er et af de mest interessante og unikke popindslag i det danske vækstlag. Glitchi var i foråret aktuel med sin debut-EP, Welcome to the Twenties, der trak på alt fra pastelfarvet guitarpop og eksperimentel electronica til industrial metal – og som absolut er et lyt værd! Inden længe er hun så tilbage med sin første fuldlængdeudgivelse, der får titlen Cats Have Nine Lives – og herfra kommer hendes seneste single, ”WTF?!”

Glitchi er et alter-ego, som skal omfatte alle bagpersonen Nina Larsons roller, hvilket afspejles i hendes anti-genreæstetik. I dette kaotiske genresammensurium behandles tunge emner som identitetskonflikter, psykofarmaka og Gen Z-angst i et udtryk, som er lige dele fængslende og forskruet – og ”WTF?!” er ingen undtagelse.

Selve sangen er bygget op om en Pacman-agtig synthlinje. Fyldig bas og forvrængede guitarer formørker stemningen, mens Larson med uskyldig sødme og næsten uhyggelig ligefremhed trækker dig med ud over forstandens rand ned i et hul af isolation, binge drinking og selvopløsning. Kontrasten mellem teksten og den nonchalante levering løber én iskoldt ned ad ryggen, men det er bare samtidig så irriterende catchy, at man ikke kan holde nallerne fra replay-knappen.

Glitchi skaber på ”WTF?!” et vrangbillede af en popsang, hvor popformatet næsten bliver et fængsel for den indre tumult, man følger på nummeret. Det er perfekt antipop, der vil få dig til at tænke: ”hvad fanden?” og hvis du er typen, der foretrækker din popmusik til den eksperimenterende og angsty side, er ”WTF?!” nummeret til din weekend.

Cats Have Nine Lives udkommer 19. november