Fredagssinglr’: Phoebe Bridgers – Day After Tomorrow

Phoebe Bridgers har efterhånden fået skabt sig en tradition for at tage et nummer op hvert år op mod jul. Tidligere har hun indspillet coverversioner af “Have Yourself A Merry Little Christmas”, Merle Haggards “If We Make It Through December”, Simon & Garfunkels “7 O’Clock News/ Silent Night” (sammen med Fiona Apple) samt Matt Berninger og McCarthy Trenchings “Christmas Song” (sammen med Jackson Browne).

I år har hun således kastet sig over Tom Waits’ “Day After Tomorrow” fra 2004-albummet Real Gone, som ikke nødvendigvis er et af hans bedste albums, men ikke desto mindre indeholder nogle fremragende sange. Nummeret, der er et af hans relativt få politiske numre – der skal ses som en reaktion på præsident Bush og Irakkrigen – er skrevet som en soldats brev hjem til sin familie. Her beskrives de (små) ting, han savner derhjemme, mens han skriver, at han kommer med et fly hjem dagen efter i morgen. Som mange af Waits’ sange er også denne skrevet i samarbejde med konen Kathleen Brennan.

Bridgers’ version er et cover, der forholder sig rimelig tro mod originalen, hvis man lige ser bort fra det lille mellemspil, hvor koret – som hele nummeret igennem giver en sfærisk og sakral stemning til nummeret – synger en spøgelsesagtig bid af “Silent Night”.

Al overskud fra indspilningen går desuden til The International Institute of Los Angeles – The Local Integration & Family Empowerment Division, som arbejder på at give flygtninge, immigranter og overlevende efter menneskehandel mulighed for at få et værdigt liv i det sydlige Californien.