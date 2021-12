Videopremiere: Chopper – HEX.X.X.

Choppers fjerde single, ”HEX.X.X.”, er lo-fi-soundtracket til The Rocky Horror Picture Show, hvis filmen ikke foregik på et slot i 1974, men på Manchester-klubben The Haçienda i slut 80’erne.

Chopper er navnet på Jonathan K. Magnussens (The Love Coffin) outrerede soloprojekt, hvor lo-fi mørkepop går hånd i hånd med 80’er-synth og forvrænget guitar. Ligesom The Love Coffin, hvor Magnussen er forsanger, er Chopper dystert og mystisk i sit udtryk, men lydbilledet er mere legesygt og festligt, og nu er Magnussen klar med ”HEX.X.X.”, der er fjerde single fra Choppers kommende debutalbum, The Wonderful and Wicked World of Chopper.

Singlen, der spiller lige knap to og et halvt minut, er lyden af en forvirret brandert på et hjemsøgt The Haçienda; én del kitschet madchesterpop á la Happy Mondays og én del gysersynth fra en B-film. Trommemaskinen – som muligvis er købt i Fætter BR – banker løs med en fire-i-gulvet-rytme, og keyboardet giver den som billigt lydende plastikhorn. Oven i det ligger også Magnussens uforståelige falsetvokal, diskant baggrundsstøj og et spøgelsesagtigt orgel. Tilmed er det hele produceret så in-your-face, at det er svært ikke at tro, at man bevæger sig rundt på en højlydt natklub med en promille på mindst halvanden.

Den simple, gentagende melodi er effektiv minimalisme, som giver sangen et lækkert flow, og det er desuden dejligt, hvordan Chopper forener uhygge og mystik med sexethed og iørefaldende dansetakter. Man får lyst til at danse til den forførende sang i strobelyset, men man kigger sig samtidig over skulderen, hvis der skulle være fare på færde. Den tilhørende musikvideo byder i hvert fald på hekseafbrændinger og dæmonsex sat i B-filmsæstetik – og mon ikke også sangens titel er et spil på netop heks og sex?

Det skal dog siges, at musikken ikke tager sig selv komplet alvorligt. Det bliver heldigvis ikke fjollet, men der er i højere grad tale om et underfundigt og fabrikeret univers, der skubber til grænsen for, hvor tæt man må komme på en pastiche af 80’erne. Sangen balancerer i høj grad på en knivsæg, når alle musikalske elementer og klichéer skrues op til 11, men ”HEX.X.X.” er heldigvis mere sjov end kikset at lytte til. Det er skramlet og teatralsk, men også fandens catchy. Køb dig en billet til karnevallet og hop en tur på mareridtskarrusellen med Chopper.

Choppers debutalbum, The Wonderful and Wicked World of Chopper, udkommer den 18. februar 2022 via det nyopstartede, københavnske pladeselskab Pink Cotton Candy i samarbejde med Vicious Records.