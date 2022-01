Fredagssinglr’: Fontaines D.C. – Jackie Down the Line

De irske post-punkere i Fontaines D.C. er i 2022 klar med deres næste studiealbum, Skinty Fia, hvilket bliver deres tredje officielle udgivelse siden 2019. På ganske få år har bandet allerede gjort kometkarriere, optrådt verden over og tilmed blevet Mercury Prize- og Grammy-nomineret for deres to første udspil.

Førstesinglen fra det kommende album er “Jackie Down The Line”, som kombinerer bandets to foregående udgivelser. Her er både det livlige tempo og “Sha la la’er” fra debutpladen, Dogrel, samt de bedrøvede undertoner og forsanger Grian Chattens karakteristiske storytelling fra efterfølgeren, A Hero’s Death, intakte. Sidstnævnte elementer er især tilstedeværende i nummerets omkvæd, der er næsten så opgivende og modløst, som det kan blive:

»I don’t think we’d rhyme / I will wear you down in time / I will hurt you, i’ll desert you / I am Jackie down the line.«

Der er derfor god grund til at være spændt på, hvilken retning Fontaines D.C. går på Skinty Fia – om det bliver mere Dogrel, A Hero’s Death eller måske en rendyrket mikstur af begge?

“Jackie Down The Line” kommer akkompagneret med en bizar musikvideo, der indeholder røde roser og spidse huer, som giver associationer til Tinkas juleeventyr. Videoen er produceret af Hugh Mulhern, der også stod bag flere af post-punkernes musikvideoer fra A Hero’s Death.

——————————

Skinty Fia udkommer 22. april.

Fontaines D.C. kan efter planen opleves på dansk jord to gange i 2022; den 4. april i Store Vega samt på årets Roskilde Festival.